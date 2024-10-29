В Одесском МСЭК разоблачили многомиллионную схему заработка на ухилянтах

В Одессе правоохранители разоблачили группу врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста получать фиктивные медицинские справки во избежание мобилизации. Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тыс. дол.

Что известно о разоблаченной схеме заработка на фиктивной инвалидности в Одесском МСЭК

Как сообщает ДБР, весной 2024 года врач Одесской областной клинической больницы организовал схему "платных услуг" для мужчин, пытавшихся избежать мобилизации.

К противоправной деятельности он привлек 12 врачей из разных медучреждений, сотрудников Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы и посредников из числа родственников.

Фото — dbr.gov.ua

Врачи придумывали диагнозы, производили медицинскую документацию и даже делали "МРТ-снимки". Впоследствии мужчины с готовым пакетом документов обращались в МСЭК, где их ждали подготовленные члены комиссии по оформлению инвалидности. Поделиться

Услуги стоили от 6 до 12 тысяч долларов в зависимости от диагноза и группы инвалидности.

Фото — dbr.gov.ua

ДБР установило 42 военнообязанных, воспользовавшихся этой схемой; остальных продолжают идентифицировать.

Какое наказание грозит задержанным

Правоохранители провели 28 обысков, изъяв медицинские документы, 74 тысячи долларов США, 12,5 тысячи гривен наличными и три премиум-автомобиля.

Во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы также задержали двух военных, находившихся в розыске за дезертирство, а также уклонявшихся от службы пятерых "клиентов" и пытавшихся оформить фиктивную инвалидность.

Врач-организатор преступной схемы задержан и сообщен о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы.