В Одеському МСЕК викрили багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

В Одесі правоохоронці викрили групу лікарів, які допомагали чоловікам призовного віку отримувати фіктивні медичні довідки для уникнення мобілізації. Вартість послуг складала від 6 до 12 тис дол.
Головні тези:
- У Одесі розблокували скандальну схему отримання фіктивних медичних довідок для ухилянтів від мобілізації.
- Лікарі вигадували діагнози та навіть робили "МРТ-знімки" для створення справжньої іллюзії інвалідності.
- ДБР встановило 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою, і триває ідентифікація інших учасників.
- Правоохоронці провели обшуки та затримали не лише лікарів-злочинців, але й військових та ухиляючихся від служби клієнтів.
- Лікарю-організатору схеми загрожує до 10 років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди.
Що відомо про викриту схему заробітку на фіктивній інвалідності в Одеському МСЕК
Як повідомляє ДБР, навесні 2024 року лікар Одеської обласної клінічної лікарні організував схему "платних послуг" для чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації.
До протиправної діяльності він залучив 12 лікарів з різних медзакладів, співробітників Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи та посередників з-поміж родичів.
Послуги коштували від 6 до 12 тисяч доларів залежно від діагнозу та групи інвалідності.
ДБР встановило 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою; інших продовжують ідентифікувати.
Яке покарання загрожує затриманим
Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучивши медичні документи, 74 тисячі доларів США, 12,5 тисяч гривень готівкою та три преміум-автомобілі.
Під час обшуку в Центрі медико-соціальної експертизи також затримали двох військових, які перебували в розшуку за дезертирство, а також п’ятьох "клієнтів", що ухилялися від служби й намагалися оформити фіктивну інвалідність.
Лікаря-організатора злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.
Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-