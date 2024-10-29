В Одеському МСЕК викрили багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одеському МСЕК викрили багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

ДБР
В Одеському МСЕК викрили багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

В Одесі правоохоронці викрили групу лікарів, які допомагали чоловікам призовного віку отримувати фіктивні медичні довідки для уникнення мобілізації. Вартість послуг складала від 6 до 12 тис дол.

Головні тези:

  • У Одесі розблокували скандальну схему отримання фіктивних медичних довідок для ухилянтів від мобілізації.
  • Лікарі вигадували діагнози та навіть робили "МРТ-знімки" для створення справжньої іллюзії інвалідності.
  • ДБР встановило 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою, і триває ідентифікація інших учасників.
  • Правоохоронці провели обшуки та затримали не лише лікарів-злочинців, але й військових та ухиляючихся від служби клієнтів.
  • Лікарю-організатору схеми загрожує до 10 років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди.

Що відомо про викриту схему заробітку на фіктивній інвалідності в Одеському МСЕК

Як повідомляє ДБР, навесні 2024 року лікар Одеської обласної клінічної лікарні організував схему "платних послуг" для чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації.

До протиправної діяльності він залучив 12 лікарів з різних медзакладів, співробітників Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи та посередників з-поміж родичів.

Фото — dbr.gov.ua

Лікарі вигадували діагнози, виготовляли медичну документацію та навіть робили "МРТ-знімки". Згодом чоловіки з готовим пакетом документів зверталися до МСЕК, де їх чекали підготовлені члени комісії для оформлення інвалідності.

Послуги коштували від 6 до 12 тисяч доларів залежно від діагнозу та групи інвалідності.

Фото — dbr.gov.ua

ДБР встановило 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою; інших продовжують ідентифікувати.

Яке покарання загрожує затриманим

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучивши медичні документи, 74 тисячі доларів США, 12,5 тисяч гривень готівкою та три преміум-автомобілі.

Під час обшуку в Центрі медико-соціальної експертизи також затримали двох військових, які перебували в розшуку за дезертирство, а також п’ятьох "клієнтів", що ухилялися від служби й намагалися оформити фіктивну інвалідність.

Лікаря-організатора злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

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