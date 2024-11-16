NASA и Microsoft объединяются для создания нового чат-бота с ИИ
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Технологии
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NASA и Microsoft объединяются для создания нового чат-бота с ИИ

NASA
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Источник:  The Verge

NASA совместно с Microsoft планируют создать новый чат-бот под управлением искусственного интеллекта для поиска ответов на вопросы о Земле.

Главные тезисы

  • NASA и Microsoft совместно разрабатывают чат-бот Earth Copilot с использованием искусственного интеллекта для ответов на вопросы о Земле.
  • Чат-бот упростит доступ к научным данным NASA и поможет быстро отвечать на сложные вопросы об окружающей среде.
  • Исследования подтверждают стремительное развитие искусственного интеллекта, включая способность создавать стихи, что демонстрирует исследование ученых из Питтсбургского университета.
  • Целью создания чат-бота Earth Copilot является упрощение доступа к научной информации для широкой аудитории, не обладающей специализированными навыками.
  • Интеграция чат-бота в платформу NASA откроет новые возможности для пользователей, позволяя получать информацию о Земле быстро и эффективно.

Что известно о новом ИИ от NASA и Microsoft для научных ответов на вопросы о Земле

Отмечается, что чат-бот, получивший название Earth Copilot, будет отвечать на разные научные вопросы о Земле.

Для создания чат-бота NASA добавит ИИ в собственное хранилище данных, позволив использовать ИИ информацию оттуда во время ответов на следующие вопросы:

  • "Каким было влияние урагана Ян на острове Санибел?";

  • Как пандемия COVID-19 повлияла на качество воздуха в США?

NASA и Microsoft объединились для создания ИИ для ответов на научные вопросы о Земле
Земля

Целью создания такого чат-бота является упрощение доступа к научным данным NASA для людей, не являющихся учеными или исследователями.

Для многих поиск и извлечение информации требует навигации по техническим интерфейсам, понимания форматов данных и освоения тонкостей геопространственного анализа — специализированных навыков, которыми обладают очень мало нетехнических пользователей. ИИ может упростить этот процесс, сократив время на получение информации по данным о Земле до нескольких секунд, — объясняет корпоративный вице-президент Microsoft по вопросам здравоохранения и государственного сектора Тайлер Брайсон.

Пока новый чат-бот уже доступен, однако только для специалистов NASA.

Затем они изучат возможность его интеграции в платформу визуализации, исследования и анализа данных NASA, которая уже предлагает доступ к некоторым данным агентства", — добавили в издании.

Что известно о стремительном развитии ИИ в мире

Ученые из Питтсбургского университета в США провели необычное исследование, предложив людям отличить стихи известных поэтов и созданные искусственным интеллектом ChatGPT. 

Отмечается, что исследователи поручили ChatGPT сочинить 5 стихотворений в стилистике 10 известных англоязычных поэтов.

Оценить поэзию авторства ИИ предложили 1600 участникам исследования. В частности, им было предложено 5 стихотворений одного из известных поэтов и 5 произведений, созданных ИИ.

Среди авторов были Уильям Шекспир, Эмили Дикинсон и Сильвия Плат.

Ученые удивили, что участники исследования плохо различали стихотворения известных поэтов от тех, которые были созданы ИИ.

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