NASA совместно с Microsoft планируют создать новый чат-бот под управлением искусственного интеллекта для поиска ответов на вопросы о Земле.

Что известно о новом ИИ от NASA и Microsoft для научных ответов на вопросы о Земле

Отмечается, что чат-бот, получивший название Earth Copilot, будет отвечать на разные научные вопросы о Земле.

Для создания чат-бота NASA добавит ИИ в собственное хранилище данных, позволив использовать ИИ информацию оттуда во время ответов на следующие вопросы:

"Каким было влияние урагана Ян на острове Санибел?";

Как пандемия COVID-19 повлияла на качество воздуха в США?

Земля

Целью создания такого чат-бота является упрощение доступа к научным данным NASA для людей, не являющихся учеными или исследователями.

Для многих поиск и извлечение информации требует навигации по техническим интерфейсам, понимания форматов данных и освоения тонкостей геопространственного анализа — специализированных навыков, которыми обладают очень мало нетехнических пользователей. ИИ может упростить этот процесс, сократив время на получение информации по данным о Земле до нескольких секунд, — объясняет корпоративный вице-президент Microsoft по вопросам здравоохранения и государственного сектора Тайлер Брайсон. Поделиться

Пока новый чат-бот уже доступен, однако только для специалистов NASA.

Затем они изучат возможность его интеграции в платформу визуализации, исследования и анализа данных NASA, которая уже предлагает доступ к некоторым данным агентства", — добавили в издании. Поделиться

Что известно о стремительном развитии ИИ в мире

Ученые из Питтсбургского университета в США провели необычное исследование, предложив людям отличить стихи известных поэтов и созданные искусственным интеллектом ChatGPT.

Отмечается, что исследователи поручили ChatGPT сочинить 5 стихотворений в стилистике 10 известных англоязычных поэтов.

Оценить поэзию авторства ИИ предложили 1600 участникам исследования. В частности, им было предложено 5 стихотворений одного из известных поэтов и 5 произведений, созданных ИИ.

Среди авторов были Уильям Шекспир, Эмили Дикинсон и Сильвия Плат.

Ученые удивили, что участники исследования плохо различали стихотворения известных поэтов от тех, которые были созданы ИИ.