NASA совместно с Microsoft планируют создать новый чат-бот под управлением искусственного интеллекта для поиска ответов на вопросы о Земле.
Главные тезисы
- NASA и Microsoft совместно разрабатывают чат-бот Earth Copilot с использованием искусственного интеллекта для ответов на вопросы о Земле.
- Чат-бот упростит доступ к научным данным NASA и поможет быстро отвечать на сложные вопросы об окружающей среде.
- Исследования подтверждают стремительное развитие искусственного интеллекта, включая способность создавать стихи, что демонстрирует исследование ученых из Питтсбургского университета.
- Целью создания чат-бота Earth Copilot является упрощение доступа к научной информации для широкой аудитории, не обладающей специализированными навыками.
- Интеграция чат-бота в платформу NASA откроет новые возможности для пользователей, позволяя получать информацию о Земле быстро и эффективно.
Что известно о новом ИИ от NASA и Microsoft для научных ответов на вопросы о Земле
Отмечается, что чат-бот, получивший название Earth Copilot, будет отвечать на разные научные вопросы о Земле.
Для создания чат-бота NASA добавит ИИ в собственное хранилище данных, позволив использовать ИИ информацию оттуда во время ответов на следующие вопросы:
"Каким было влияние урагана Ян на острове Санибел?";
Как пандемия COVID-19 повлияла на качество воздуха в США?
Целью создания такого чат-бота является упрощение доступа к научным данным NASA для людей, не являющихся учеными или исследователями.
Пока новый чат-бот уже доступен, однако только для специалистов NASA.
Что известно о стремительном развитии ИИ в мире
Ученые из Питтсбургского университета в США провели необычное исследование, предложив людям отличить стихи известных поэтов и созданные искусственным интеллектом ChatGPT.
Отмечается, что исследователи поручили ChatGPT сочинить 5 стихотворений в стилистике 10 известных англоязычных поэтов.
Оценить поэзию авторства ИИ предложили 1600 участникам исследования. В частности, им было предложено 5 стихотворений одного из известных поэтов и 5 произведений, созданных ИИ.
Среди авторов были Уильям Шекспир, Эмили Дикинсон и Сильвия Плат.
Ученые удивили, что участники исследования плохо различали стихотворения известных поэтов от тех, которые были созданы ИИ.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-