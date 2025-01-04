Компанія Samsung представила нове покоління холодильників з інтегрованим штучним інтелектом, здатним аналізувати кількість продуктів і замовляти ті, що закінчуються.

Що відомо про нове покоління холодильників Samsung з інтегрованим ШІ

Смарт-холодильники від Samsung отримали нову функцію Family Hub, яка дозволяє автоматично визначати вичерпання запасів продуктів і пропонувати варіанти з їхньої швидкої покупки.

У реалізації цієї функції компанія співпрацювала з Instacart, що наразі дозволяє користувачам замовляти продукти за допомогою дисплею холодильника.

Наразі у Samsung пропонують 2 моделі таких холодильників з екранами на 9 і 32 дюйми.

Холодильники Family Hub від Samsung

Розробники компанії запевняють, що технологія здатна аналізувати набір продуктів у холодильнику за допомогою вбудованих камер і порівнювати отримані дані з сервісом Instacart з метою актуальних пропозицій щодо поповнення запасів.

Для відстеження запасів передбачені зовнішні та внутрішні камери, які допомагають фіксувати, які продукти були вийняті або додані.

Як у Samsung планують вдосконалювати власні холодильники з ШІ

За словами представників компанії, поки що система не охоплює вміст дверних полиць і морозильного відділення, проте в майбутньому планується розширити функціональність.

Особлива увага приділяється розпізнаванню свіжих овочів і фруктів: саме вони, за словами інженерів Samsung, стануть ключовою ланкою в розвитку "розумної" кухні.

Крім того, передбачено ручне введення даних через додаток Samsung Food, який доступний як на смартфонах, так і на самих холодильниках. Таким чином користувачі зможуть за необхідності коригувати списки покупок або додавати рідкісні продукти, які поки що не розпізнаються на льоту.

Компанія планує випустити повноцінне оновлення прошивки, яке активує всі заявлені функції, протягом 2025 року.

За попередніми даними, подробиці про розширену лінійку холодильників Family Hub і демонстрація їхніх можливостей із використанням штучного інтелекту відбудуться на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі 7 січня.