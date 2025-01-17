Нові моделі телевізорів Samsung матимуть ШІ-функції

У нових телевізорах Samsung QD-OLED, Neo QLED, The Frame та The Frame Pro буде вбудований штучний інтелект Vision AI. Згідно з повідомленнями, для його розробки компанія співпрацювала з більшістю великих гравців цієї галузі, зокрема OpenAI.
Головні тези:
- Samsung представляє нові моделі телевізорів, які оснащені штучним інтелектом Vision AI для надання персоналізованих рекомендацій та індивідуальних послуг.
- ШІ-функції в телевізорах Samsung розроблені у співпраці з OpenAI та Microsoft Copilot, а також розширюються у партнерстві з Google.
- Поява ШІ-функцій у телевізорах та холодильниках Samsung робить користування їх продукцією більш зручним та інноваційним для споживачів.
Samsung спільно з OpenAI розробив ШІ-функції для телевізорів
Компанія може використовувати моделі GPT, Dali, Whisper та o1 від OpenAI для впровадження таких функцій, як персоналізовані рекомендації контенту, чат-бот, підтримка багатозадачності, переклад у реальному часі, індивідуальні послуги по догляду за здоров’ям та розваги на телевізорах Samsung.
Чат-бот полегшить перенесення пошуку інформації про кіно зі смартфона на телевізор. Завдяки Vision AI користувач зможе отримати рекомендації щодо фільмів, схожих на ті, що він нещодавно дивився.
Також бот зможе відповісти на запитання про сюжет фільму чи актора. Це дозволить уникнути необхідності брати смартфон та шукати інформацію вручну.
Нове покоління холодильників Samsung має інтегрований ШІ
Смарт-холодильники від Samsung отримали нову функцію Family Hub, яка дозволяє автоматично визначати вичерпання запасів продуктів і пропонувати варіанти з їхньої швидкої покупки.
У реалізації цієї функції компанія співпрацювала з Instacart, що наразі дозволяє користувачам замовляти продукти за допомогою дисплею холодильника.
Наразі у Samsung пропонують 2 моделі таких холодильників з екранами на 9 і 32 дюйми.
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