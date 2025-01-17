Нові моделі телевізорів Samsung матимуть ШІ-функції

У нових телевізорах Samsung QD-OLED, Neo QLED, The Frame та The Frame Pro буде вбудований штучний інтелект Vision AI. Згідно з повідомленнями, для його розробки компанія співпрацювала з більшістю великих гравців цієї галузі, зокрема OpenAI.

Samsung спільно з OpenAI розробив ШІ-функції для телевізорів

Компанія може використовувати моделі GPT, Dali, Whisper та o1 від OpenAI для впровадження таких функцій, як персоналізовані рекомендації контенту, чат-бот, підтримка багатозадачності, переклад у реальному часі, індивідуальні послуги по догляду за здоров’ям та розваги на телевізорах Samsung.

Чат-бот полегшить перенесення пошуку інформації про кіно зі смартфона на телевізор. Завдяки Vision AI користувач зможе отримати рекомендації щодо фільмів, схожих на ті, що він нещодавно дивився.

Також бот зможе відповісти на запитання про сюжет фільму чи актора. Це дозволить уникнути необхідності брати смартфон та шукати інформацію вручну.

До речі, крім ШІ-моделей OpenAI, Samsung також каже, що деякі можливості Vision AI базуються на моделях Microsoft Copilot. Крім того, компанія розповідає про співпрацю з Google над розширенням ШІ-фукнцій смарт-телвізорів. Поширити

Нове покоління холодильників Samsung має інтегрований ШІ

Смарт-холодильники від Samsung отримали нову функцію Family Hub, яка дозволяє автоматично визначати вичерпання запасів продуктів і пропонувати варіанти з їхньої швидкої покупки.

У реалізації цієї функції компанія співпрацювала з Instacart, що наразі дозволяє користувачам замовляти продукти за допомогою дисплею холодильника.

Наразі у Samsung пропонують 2 моделі таких холодильників з екранами на 9 і 32 дюйми.