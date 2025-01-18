OpenAI представила ШІ для створення стовбурових клітин
Категорія
Технології
Дата публікації

OpenAI представила ШІ для створення стовбурових клітин

Біоінженерія
Джерело:  MIT Technology Review

Компанія OpenAI презентувала модель штучного інтелекту GPT-4b micro, яка претендує на те, щоб стати справжнім проривом у сфері біотехнологій. 

Головні тези:

  • OpenAI презентувала модель штучного інтелекту GPT-4b micro для покращення процесу створення стовбурових клітин, що є перспективним кроком у біотехнологіях.
  • За допомогою співпраці з Retro Biosciences, OpenAI розвинула модель, яка може підвищувати ефективність перетворення звичайних клітин на стовбурові.
  • Модель GPT-4b micro вже показала понад 50% покращення ефективності факторів трансформації білків, що відкриває нові можливості для регенеративної медицини та антивікових терапій.
  • Ця модель фокусується на розробці білків для конкретних функцій, відкриваючи нову еру використання штучного інтелекту в біотехнологічних наукових дослідженнях.

Що відомо про нову революційну модель ШІ від OpenAI

Зазначається, що у співпраці з Retro Biosciences OpenAI створила модель ШІ, яка демонструє здатність покращувати білки, що перетворюють звичайні клітини на стовбурові.

Стартап Retro Biosciences займається пошуком способів подовжити людське життя і у зв’язку з цим запропонував співпрацю OpenAI у сфері білкової інженерії.

Фахівці з Retro Biosciences прагнуть використати білки, здатні перетворювати клітини шкіри на стовбурові, що, своєю чергою, можуть формувати будь-які тканини.

ШІ успішно використали для перетворення звичайних клітин на стовбурові
Біоінженерія

Однак, незважаючи на перспективність цього напрямку, процес поки не має високої ефективності, оскільки лише 1% клітин успішно проходить повну трансформацію.

Що відомо про перші результати роботи GPT-4b micro

Зі свого боку модель ШІ GPT-4b micro була навчена пропонувати модифікації для цих білків, підвищуючі їхню функціональність.

Розробники з OpenAI заявляють, що пропозиції цієї моделі ШІ вже підвищили ефективність певних факторів трансформації більш ніж на 50%, що наразі є справжнім проривом.

Виконавчий директор Retro Biosciences Джо Беттс-Лакруа високо оцінив роботу GPT-4b micro за результатами лабораторних випробувань.

Ми відразу ж залучили цю модель до лабораторії, і отримали результати у реальному світі, — підкреслив Джо Беттс-Лакруа.

Пропозиції від GPT-4b micro здатні покращити клітинне програмування, відкриваючи нові можливості для регенеративної медицини, створення органів і антивікових терапій.

Хоча модель GPT-4b micro ще не випущена як комерційний продукт, її успіх знаменує нову еру використання ШІ в наукових дослідженнях. На відміну від таких моделей, як AlphaFold від Google, які прогнозують структури білків, GPT-4b micro фокусується на розробці білків для конкретних функцій.

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