Компанія OpenAI презентувала модель штучного інтелекту GPT-4b micro, яка претендує на те, щоб стати справжнім проривом у сфері біотехнологій.

Що відомо про нову революційну модель ШІ від OpenAI

Зазначається, що у співпраці з Retro Biosciences OpenAI створила модель ШІ, яка демонструє здатність покращувати білки, що перетворюють звичайні клітини на стовбурові.

Стартап Retro Biosciences займається пошуком способів подовжити людське життя і у зв’язку з цим запропонував співпрацю OpenAI у сфері білкової інженерії.

Фахівці з Retro Biosciences прагнуть використати білки, здатні перетворювати клітини шкіри на стовбурові, що, своєю чергою, можуть формувати будь-які тканини.

Біоінженерія

Однак, незважаючи на перспективність цього напрямку, процес поки не має високої ефективності, оскільки лише 1% клітин успішно проходить повну трансформацію.

Що відомо про перші результати роботи GPT-4b micro

Зі свого боку модель ШІ GPT-4b micro була навчена пропонувати модифікації для цих білків, підвищуючі їхню функціональність.

Розробники з OpenAI заявляють, що пропозиції цієї моделі ШІ вже підвищили ефективність певних факторів трансформації більш ніж на 50%, що наразі є справжнім проривом.

Виконавчий директор Retro Biosciences Джо Беттс-Лакруа високо оцінив роботу GPT-4b micro за результатами лабораторних випробувань.

Ми відразу ж залучили цю модель до лабораторії, і отримали результати у реальному світі, — підкреслив Джо Беттс-Лакруа. Поширити

Пропозиції від GPT-4b micro здатні покращити клітинне програмування, відкриваючи нові можливості для регенеративної медицини, створення органів і антивікових терапій.