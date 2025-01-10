За результатами дослідження аналітиків Всесвітнього економічного форуму, вже до 2030 року 41% усіх компаній у світі скоротять штат працівників через можливість їхньої заміни системами штучного інтелекту.

Що відомо про заміну працівників у компаніях по всьому світу на ШІ

З сотень найбільших компаній у світі за результатами опитування, 77% відзначили, що планують перенавчання власних співробітників протягом найближчих 5 років.

Це робиться аби співробітники, які не потраплять під скорочення, могли співпрацювати з системами штучного інтелекту.

При цьому, порівняно зі звітом 2023 року, аналітики WEF визнають, що масове впровадження систем штучного інтелекту негативно позначиться на кількості робочих місць.

Співпраця людини та ШІ

Кого наразі найбільше потребують роботодавці

У той же час стрімко зростає попит на спеціалістів з навичками користування функціями штучного інтелекту.

Зокрема, 70% опитаних компаній шукають спеціалістів для розробки інструментів на базі ШІ, а 62% — фахівців з ефективної взаємодії з системами штучного інтелекту.

Роботодавці сподіваються, що кількість співробітників поштових сервісів, виконавчих секретарів та спеціалістів із розрахунку заробітної плати скорочуватиметься у міру запровадження на заміну їм систем штучного інтелекту.

Графічні дизайнери і юрисконсультанти теж у зоні ризику автоматизації.

Ключовий вплив ШІ, можливо, буде в "посиленні" людських навичок, а не в їхній заміні. Однак багато працівників уже були замінені ШІ. Так, наприклад, TikTok масово звільняє модераторів і замінює їх штучним інтелектом.

За словами керівника компанії OpenAI Сема Альтмана, розвиток технологій ШІ проходить настільки швидко, що перші робочі ШІ-агенти мають з’явитись вже у 2025 році.