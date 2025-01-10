За результатами дослідження аналітиків Всесвітнього економічного форуму, вже до 2030 року 41% усіх компаній у світі скоротять штат працівників через можливість їхньої заміни системами штучного інтелекту.
Головні тези:
- Більше 40% компаній планують скоротити штат працівників через впровадження штучного інтелекту до 2030 року.
- Дослідження свідчать, що системи штучного інтелекту вже негативно впливають на кількість робочих місць у світі.
- Роботодавці активно шукають спеціалістів, які володіють навичками користування системами ШІ.
- Штучний інтелект вже зараз замінює працівників у багатьох компаніях, і цей процес може зростати у майбутньому.
- Цікаво, що розвиток технологій ШІ може призвести не до заміщення, а до посилення людських навичок у майбутньому.
Що відомо про заміну працівників у компаніях по всьому світу на ШІ
З сотень найбільших компаній у світі за результатами опитування, 77% відзначили, що планують перенавчання власних співробітників протягом найближчих 5 років.
Це робиться аби співробітники, які не потраплять під скорочення, могли співпрацювати з системами штучного інтелекту.
При цьому, порівняно зі звітом 2023 року, аналітики WEF визнають, що масове впровадження систем штучного інтелекту негативно позначиться на кількості робочих місць.
Кого наразі найбільше потребують роботодавці
У той же час стрімко зростає попит на спеціалістів з навичками користування функціями штучного інтелекту.
Зокрема, 70% опитаних компаній шукають спеціалістів для розробки інструментів на базі ШІ, а 62% — фахівців з ефективної взаємодії з системами штучного інтелекту.
Роботодавці сподіваються, що кількість співробітників поштових сервісів, виконавчих секретарів та спеціалістів із розрахунку заробітної плати скорочуватиметься у міру запровадження на заміну їм систем штучного інтелекту.
Графічні дизайнери і юрисконсультанти теж у зоні ризику автоматизації.
Ключовий вплив ШІ, можливо, буде в "посиленні" людських навичок, а не в їхній заміні. Однак багато працівників уже були замінені ШІ. Так, наприклад, TikTok масово звільняє модераторів і замінює їх штучним інтелектом.
За словами керівника компанії OpenAI Сема Альтмана, розвиток технологій ШІ проходить настільки швидко, що перші робочі ШІ-агенти мають з’явитись вже у 2025 році.
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