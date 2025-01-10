Компанії по всьому світу планують масштабні скорочення штату через запровадження ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації

Компанії по всьому світу планують масштабні скорочення штату через запровадження ШІ

Взаємодія людини та ШІ
Джерело:  CNN

За результатами дослідження аналітиків Всесвітнього економічного форуму, вже до 2030 року 41% усіх компаній у світі скоротять штат працівників через можливість їхньої заміни системами штучного інтелекту. 

Головні тези:

  • Більше 40% компаній планують скоротити штат працівників через впровадження штучного інтелекту до 2030 року.
  • Дослідження свідчать, що системи штучного інтелекту вже негативно впливають на кількість робочих місць у світі.
  • Роботодавці активно шукають спеціалістів, які володіють навичками користування системами ШІ.
  • Штучний інтелект вже зараз замінює працівників у багатьох компаніях, і цей процес може зростати у майбутньому.
  • Цікаво, що розвиток технологій ШІ може призвести не до заміщення, а до посилення людських навичок у майбутньому.

Що відомо про заміну працівників у компаніях по всьому світу на ШІ

З сотень найбільших компаній у світі за результатами опитування, 77% відзначили, що планують перенавчання власних співробітників протягом найближчих 5 років.

Це робиться аби співробітники, які не потраплять під скорочення, могли співпрацювати з системами штучного інтелекту.

При цьому, порівняно зі звітом 2023 року, аналітики WEF визнають, що масове впровадження систем штучного інтелекту негативно позначиться на кількості робочих місць.

ШІ вже до 2030 року замінить велику кількість працівників у компаніях по всьому світу
Співпраця людини та ШІ

Кого наразі найбільше потребують роботодавці

У той же час стрімко зростає попит на спеціалістів з навичками користування функціями штучного інтелекту.

Зокрема, 70% опитаних компаній шукають спеціалістів для розробки інструментів на базі ШІ, а 62% — фахівців з ефективної взаємодії з системами штучного інтелекту.

Роботодавці сподіваються, що кількість співробітників поштових сервісів, виконавчих секретарів та спеціалістів із розрахунку заробітної плати скорочуватиметься у міру запровадження на заміну їм систем штучного інтелекту.

Графічні дизайнери і юрисконсультанти теж у зоні ризику автоматизації.

Ключовий вплив ШІ, можливо, буде в "посиленні" людських навичок, а не в їхній заміні. Однак багато працівників уже були замінені ШІ. Так, наприклад, TikTok масово звільняє модераторів і замінює їх штучним інтелектом.

За словами керівника компанії OpenAI Сема Альтмана, розвиток технологій ШІ проходить настільки швидко, що перші робочі ШІ-агенти мають з’явитись вже у 2025 році.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Яким буде 2025 рік для України та світу — прогноз ШІ "Ванга"
Ванга
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ вже навчився копіювати особистість людини за лічені години
Людина та ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск назвав нову проблему для подальшого розвитку ШІ
Ілон Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?