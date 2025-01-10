Компании по всему миру планируют масштабные сокращения штата из-за внедрения ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

Компании по всему миру планируют масштабные сокращения штата из-за внедрения ИИ

Сотрудничество человека с ИИ
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Источник:  CNN

По результатам исследования аналитиков Всемирного экономического форума, уже к 2030 году 41% всех компаний в мире сократят штат работников из-за возможности их замены системами искусственного интеллекта.

Главные тезисы

  • К 2030 году 41% компаний планируют сокращения штата из-за внедрения искусственного интеллекта.
  • Специалисты по разработке и использованию искусственного интеллекта будут востребованы, в то время как некоторые должности подвергаются риску автоматизации.
  • Массовое внедрение ИИ может привести к усилению человеческих навыков в будущем.
  • Крупные компании готовятся переобучать своих сотрудников для совместной работы с системами искусственного интеллекта.
  • Искусственный интеллект уже заменяет не только неквалифицированных, но и опытных сотрудников в различных сферах деятельности.

Что известно о замене работников в компаниях по всему миру на ИИ

Из сотен крупнейших компаний в мире по результатам опроса, 77% отметили, что планируют переобучение своих сотрудников в течение ближайших 5 лет.

Это делается, чтобы сотрудники, которые не попадут под сокращение, могли сотрудничать с системами искусственного интеллекта.

При этом по сравнению с отчетом 2023 года аналитики WEF признают, что массовое внедрение систем искусственного интеллекта негативно отразится на количестве рабочих мест.

ИИ уже к 2030 году заменит большое количество работников в компаниях по всему миру
Сотрудничество человека и ИИ

Кого сейчас больше всего нуждаются в работодателях

В то же время стремительно растет спрос на специалистов с навыками использования функций искусственного интеллекта.

В частности, 70% опрошенных компаний ищут специалистов по разработке инструментов на базе ИИ, а 62% — специалистов по эффективному взаимодействию с системами искусственного интеллекта.

Работодатели надеются, что количество сотрудников почтовых сервисов, исполнительных секретарей и специалистов по расчету заработной платы будет сокращаться по мере введения в замену им систем искусственного интеллекта.

Графические дизайнеры и юрисконсультанты тоже находятся в зоне риска автоматизации.

Ключевое влияние ИИ, возможно, будет в "усилении" человеческих навыков, а не в их замене. Однако многие работники уже были заменены ИИ. Так, например, TikTok массово увольняет модераторов и заменяет их искусственным интеллектом.

По словам руководителя компании OpenAI Сэма Альтмана, развитие технологий ИИ происходит настолько быстро, что первые рабочие ШИ-агенты должны появиться уже в 2025 году.

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