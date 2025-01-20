OpenAI готовится выпустить революционно умную модель ИИ
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Технологии
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OpenAI готовится выпустить революционно умную модель ИИ

OpenAI
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Источник:  24 канал

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил о завершении разработки новой языковой модели искусственного интеллекта o3-mini, запуск которой планируется уже в ближайшие недели.

Главные тезисы

  • OpenAI в скором времени представит новые революционно умные модели ИИ - o3 и o3-mini, которые обещают превзойти все предыдущие версии.
  • ChatGPT Scheduled Tasks - новая функция, помогающая пользователям делать напоминания и составлять расписание выполнения задач, делает ChatGPT более функциональным и приближает его к виртуальным ассистентам типа Google Assistant или Siri.
  • Компания также работает над разработкой автономного агента Operator и проектом Caterpillar для поиска информации, анализа данных и навигации сайтами.
  • Ожидается, что новые модели ИИ от OpenAI откроют множество новых возможностей в области умных технологий и искусственного интеллекта.
  • Модели o3 и o3-mini обладают расширенными возможностями по сравнению с предыдущими версиями, предвещая новую эру в развитии нейросетей.

Что известно о последних моделях ИИ от OpenAI

Новое поколение моделей искусственного интеллекта от OpenAI было представлено еще в декабре 2024 года. Речь идет о моделях o3 и o3-mini.

В компании их называют более умными среди существующих.

OpenAI готовится выпустить революционно умные модели ИИ
OpenAI

Эти модели показывают расширенные возможности по сравнению с предыдущей моделью o1, представленной в сентябре 2024 года.

В OpenAI заявляют, что готовятся выпустить o3-mini до конца января, а более мощную модель o3 — чуть позже.

Ожидается, что возможности этих моделей превзойдут все предыдущие версии нейросетей.

Что известно о добавлении новых функций в ChatGPT

Кроме того, OpenAI представила бета-версию новой функции ChatGPT Scheduled Tasks, которая помогает делать напоминания и составлять расписание выполнения определенных задач.

Это обновление направлено на то, чтобы сделать ChatGPT более функциональным и приблизить его к популярным виртуальным ассистентам, таким как Google Assistant или Siri.

С помощью этой функции можно выполнять настройки для ежедневного прогноза погоды в определенное время, устанавливать напоминания о сроке действия паспорта или даже заказать сказку для детей перед сном.

Кроме того, компания работает над новыми разработками, в частности над автономным агентом Operator, который сможет управлять компьютерами, и проектом Caterpillar, интегрирующимся в Tasks для поиска информации, анализа данных, навигации сайтами и работы с документами.

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