Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил о завершении разработки новой языковой модели искусственного интеллекта o3-mini, запуск которой планируется уже в ближайшие недели.
Главные тезисы
- OpenAI в скором времени представит новые революционно умные модели ИИ - o3 и o3-mini, которые обещают превзойти все предыдущие версии.
- ChatGPT Scheduled Tasks - новая функция, помогающая пользователям делать напоминания и составлять расписание выполнения задач, делает ChatGPT более функциональным и приближает его к виртуальным ассистентам типа Google Assistant или Siri.
- Компания также работает над разработкой автономного агента Operator и проектом Caterpillar для поиска информации, анализа данных и навигации сайтами.
- Ожидается, что новые модели ИИ от OpenAI откроют множество новых возможностей в области умных технологий и искусственного интеллекта.
- Модели o3 и o3-mini обладают расширенными возможностями по сравнению с предыдущими версиями, предвещая новую эру в развитии нейросетей.
Что известно о последних моделях ИИ от OpenAI
Новое поколение моделей искусственного интеллекта от OpenAI было представлено еще в декабре 2024 года. Речь идет о моделях o3 и o3-mini.
В компании их называют более умными среди существующих.
Эти модели показывают расширенные возможности по сравнению с предыдущей моделью o1, представленной в сентябре 2024 года.
В OpenAI заявляют, что готовятся выпустить o3-mini до конца января, а более мощную модель o3 — чуть позже.
Ожидается, что возможности этих моделей превзойдут все предыдущие версии нейросетей.
Что известно о добавлении новых функций в ChatGPT
Кроме того, OpenAI представила бета-версию новой функции ChatGPT Scheduled Tasks, которая помогает делать напоминания и составлять расписание выполнения определенных задач.
Это обновление направлено на то, чтобы сделать ChatGPT более функциональным и приблизить его к популярным виртуальным ассистентам, таким как Google Assistant или Siri.
С помощью этой функции можно выполнять настройки для ежедневного прогноза погоды в определенное время, устанавливать напоминания о сроке действия паспорта или даже заказать сказку для детей перед сном.
Кроме того, компания работает над новыми разработками, в частности над автономным агентом Operator, который сможет управлять компьютерами, и проектом Caterpillar, интегрирующимся в Tasks для поиска информации, анализа данных, навигации сайтами и работы с документами.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-