OpenAI готується випустити революційно розумну модель ШІ
Категорія
Технології
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OpenAI готується випустити революційно розумну модель ШІ

OpenAI
Джерело:  24 канал

Гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив про завершення розробки нової мовної моделі штучного інтелекту o3-mini, запуск якої планується вже найближчими тижнями. 

Головні тези:

  • OpenAI готується випустити нові революційно розумні моделі ШІ - o3 та o3-mini, які перевершать попередні версії.
  • Представлена бета-версія нової функції ChatGPT Scheduled Tasks, яка допомагає користувачам робити нагадування та складати розклад виконання завдань.
  • OpenAI також працює над розробкою автономного агента Operator та проєкту Caterpillar для пошуку інформації, аналізу даних та навігації сайтами.
  • ChatGPT наближається до функціоналу популярних віртуальних асистентів, що дозволяє встановлювати різноманітні нагадування та налаштовувати його на свій смак.
  • Очікується, що нові моделі ШІ від OpenAI відкриють багато нових можливостей у сфері розумних технологій та штучного інтелекту.

Що відомо про останні моделі ШІ від OpenAI

Нове покоління моделей штучного інтелекту від OpenAI було представлене ще в грудні 2024 року. Мова йде про моделі o3 та o3-mini.

У компанії їх називають нарозумнішими серед існуючих.

OpenAI готується випустити революційно розумні моделі ШІ
OpenAI

Ці моделі демонструють розширені можливості порівняно із попередньою моделю o1, представленою у вересні 2024 року.

В OpenAI заявляють, що готуються випустити o3-mini до кінця січня, а більш потужну модель o3 — трохи пізніше.

Очікується, що можливості цих моделей перевершать всі попередні версії нейромереж.

Що відомо про додання нових функцій до ChatGPT

Окрім цього OpenAI представила бета-версію нової функції ChatGPT Scheduled Tasks, яка допомагає робити нагадування та складати розклад виконання певних завдань.

Це оновлення спрямоване на те, щоб зробити ChatGPT більш функціональним і наблизити його до популярних віртуальних асистентів, таких як Google Assistant чи Siri.

За допомогою цієї функції можна робити налаштування для щоденного отримання прогнозу погоди у певний час, встановлювати нагадування про термін дії паспорта або навіть замовити казку для дітей перед сном.

Крім того, компанія працює над новими розробками, зокрема над автономним агентом Operator, який зможе керувати комп’ютерами, і проєктом Caterpillar, що інтегрується з Tasks для пошуку інформації, аналізу даних, навігації сайтами та роботи з документами.

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