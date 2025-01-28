Китайская нейросеть DeepSeek обрушила доходы самых богатых людей планеты

Понесший убытки из-за бешеного успеха китайской системы ИИ DeepSeek

Отмечается, что наибольший ущерб понесли миллиардеры, владельцы компаний в области разработки искусственного интеллекта.

Среди них, в частности, главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг, потерявший около 20 млрд долларов.

Соучредитель Oracle Corp Ларри Эллисон потерял 22,6 млрд долл., что составило примерно 12% его состояния.

Основатель Dell Майкл Делл потерял 13 млрд долларов.

DeepSeek

Основатель сервиса обмена криптовалют Binance Чанпен Чжао12,1 млрд дол.

Состояние некоторых других миллиардеров из мира высоких технологий не пострадало. Это касается, в частности, основателя компании Meta Марка Цукерберга и основателя интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса.

Что известно о безумном успехе новой китайской нейросети DeepSeek

Новая бесплатная модель искусственного интеллекта с открытым кодом, разработанная китайским стартапом DeepSeek, оказалась конкурентом аналогичных продуктов от OpenAI и Meta.

Буквально за прошедшие выходные модель ИИ от DeepSeek стала одним из самых популярных приложений в App Store, а в понедельник, 27 января, она спровоцировала падение акций технологических компаний.

По словам разработчиков, новая модель DeepSeek R1 была создана всего за 2 месяца и обошлась в 6 млн долларов.

При этом она оказалась лучше новейшей модели OpenAI o1 по результатам нескольких независимых тестов.

Сначала начали падать цены на акции компаний из Японии, связанных с разрабатывающими ИИ американскими компаниями.

Падение и паника были вызваны тем, что DeepSeek R1 оказалась низкой стоимостью и способностью при этом работать с самыми современными процессорами.