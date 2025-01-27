Новая бесплатная модель искусственного интеллекта с открытым кодом, разработанная китайским стартапом DeepSeek, оказалась конкурентом аналогичных продуктов от OpenAI и Meta.
Главные тезисы
- Появление качественного ИИ DeepSeek R1 из Китая вызвало обвал акций технологических компаний, таких как Nvidia, Meta и других.
- Китайский стартап разработал конкурентоспособную модель искусственного интеллекта за 6 млн долларов всего лишь за 2 месяца, подорвав позиции традиционных лидеров.
- Появление более дешевого и качественного ИИ из Китая вызывает пересмотр стратегий и затрат в области искусственного интеллекта ведущими игроками отрасли.
- Рост популярности DeepSeek R1 на рынке технологий спровоцировал падение акций компаний из Японии, работающих с американскими разработчиками ИИ.
Что известно о падении акций технологических компаний из-за появления качественного ИИ из Китая
Отмечается, что буквально на протяжении минувших выходных модель ИИ от DeepSeek стала одним из самых популярных приложений в App Store, а в понедельник, 27 января, она спровоцировала падение акций технологических компаний.
По словам разработчиков, новая модель DeepSeek R1 была создана всего за 2 месяца и обошлась в 6 млн долларов.
При этом она оказалась лучше новейшей модели OpenAI o1 по результатам нескольких независимых тестов.
Сначала начали падать цены на акции компаний из Японии, связанных с разрабатывающими ИИ американскими компаниями.
Акции Advantest, поставляющие технику для Nvidia, упали на 7,99%, Tokyo Electron — почти на 4%, Softbank Group (владеет разработчиком чипов Arm) — на 5,4%, Furukawa — на 9,8%, Fujikura — на 8%.
Падение и паника были вызваны тем, что DeepSeek R1 оказалась низкой стоимостью и способностью при этом работать с самыми современными процессорами.
К чему может привести появление качественных и более дешевых систем ИИ из Китая на рынке
В связи с этим рынок стал подвергать сомнению стоимость высокой цены на продукты таких компаний, как Nvidia.
Руководитель отдела потребительских и интернет-технологий сингапурской компании Aletheia Capital Ниргунан Тиручелвам добавил, что DeepSeek R1 подвергает сомнению значительные капитальные и операционные расходы Кремниевой долины, которые подаются как наиболее приемлемый подход к развитию искусственного интеллекта.
DeepSeek R1 появился меньше, чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил о том, что американские компании собираются инвестировать 500 млрд долларов в создание нового поколения ИИ.
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