ИИ из Китая спровоцировал обвал акций технологических компаний. В чем причина
Категория
Технологии
Дата публикации

ИИ из Китая спровоцировал обвал акций технологических компаний. В чем причина

DeepSeek R1
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Источник:  CNBC

Новая бесплатная модель искусственного интеллекта с открытым кодом, разработанная китайским стартапом DeepSeek, оказалась конкурентом аналогичных продуктов от OpenAI и Meta.

Главные тезисы

  • Появление качественного ИИ DeepSeek R1 из Китая вызвало обвал акций технологических компаний, таких как Nvidia, Meta и других.
  • Китайский стартап разработал конкурентоспособную модель искусственного интеллекта за 6 млн долларов всего лишь за 2 месяца, подорвав позиции традиционных лидеров.
  • Появление более дешевого и качественного ИИ из Китая вызывает пересмотр стратегий и затрат в области искусственного интеллекта ведущими игроками отрасли.
  • Рост популярности DeepSeek R1 на рынке технологий спровоцировал падение акций компаний из Японии, работающих с американскими разработчиками ИИ.

Что известно о падении акций технологических компаний из-за появления качественного ИИ из Китая

Отмечается, что буквально на протяжении минувших выходных модель ИИ от DeepSeek стала одним из самых популярных приложений в App Store, а в понедельник, 27 января, она спровоцировала падение акций технологических компаний.

По словам разработчиков, новая модель DeepSeek R1 была создана всего за 2 месяца и обошлась в 6 млн долларов.

При этом она оказалась лучше новейшей модели OpenAI o1 по результатам нескольких независимых тестов.

Сначала начали падать цены на акции компаний из Японии, связанных с разрабатывающими ИИ американскими компаниями.

Китайский ИИ спровоцировал обвал цен на акции западных компаний
Китайский стартап ИИ DeepSeek R1

Акции Advantest, поставляющие технику для Nvidia, упали на 7,99%, Tokyo Electron — почти на 4%, Softbank Group (владеет разработчиком чипов Arm) — на 5,4%, Furukawa — на 9,8%, Fujikura — на 8%.

Падение и паника были вызваны тем, что DeepSeek R1 оказалась низкой стоимостью и способностью при этом работать с самыми современными процессорами.

К чему может привести появление качественных и более дешевых систем ИИ из Китая на рынке

В связи с этим рынок стал подвергать сомнению стоимость высокой цены на продукты таких компаний, как Nvidia.

DeepSeek демонстрирует, что можно создавать мощные модели искусственного интеллекта по более низкой цене. Это может серьезно изменить инвестиционный ландшафт всей цепи ШИ-индустрии, которая зависит от высоких затрат небольшого количества ведущих игроков, — объясняет журналистам Fortune управляющий директор швейцарского банка UBP Вэй-Серн Линг.

Руководитель отдела потребительских и интернет-технологий сингапурской компании Aletheia Capital Ниргунан Тиручелвам добавил, что DeepSeek R1 подвергает сомнению значительные капитальные и операционные расходы Кремниевой долины, которые подаются как наиболее приемлемый подход к развитию искусственного интеллекта.

Это ставит под сомнение огромные ресурсы, выделенные на искусственный интеллект, — подчеркивает Ниргунан Тиручелвам.

DeepSeek R1 появился меньше, чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил о том, что американские компании собираются инвестировать 500 млрд долларов в создание нового поколения ИИ.

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