Нова безкоштовна модель штучного інтелекту з відкритим кодом, розроблена китайським стартапом DeepSeek, виявилась конкурентом аналогічних продуктів від OpenAI та Meta.

Що відомо про падіння акцій технологічних компаній через появу якісного ШІ з Китаю

Зазначається, що буквально протягом минулих вихідних модель ШІ від DeepSeek стала одним з найпопулярніших застосунків в App Store, а у понеділок, 27 січня, вона спровокувала падіння акцій технологічних компаній.

За словами розробників, нова модель DeepSeek R1 була створена усього за 2 місяці і коштувала 6 млн доларів.

При цьому вона виявилась кращою за найновішу модель OpenAI o1 за результатами кількох незалежних тестів.

Спочатку почали падати ціни на акції компаній з Японії, пов’язаних з американськими компаніями, що розробляють ШІ.

Китайський стартап ШІ DeepSeek R1

Акції Advantest, яка постачає техніку для Nvidia, впали на 7,99%, Tokyo Electron — майже на 4%, Softbank Group (володіє розробником чипів Arm) — на 5,4%, Furukawa — на 9,8%, Fujikura — на 8%.

Падіння і паніка були спричинені тим, що DeepSeek R1 виявилась низьку вартість і здатність при цьому працювати з найсучаснішими процесорами.

До чого може призвести поява якісних та більш дешевих систем ШІ з Китаю на ринку

У зв’язку з цим ринок почав ставити під сумнів вартість високої ціни на продукти таких компаній, як Nvidia.

DeepSeek демонструє, що можна створювати потужні моделі штучного інтелекту за нижчою ціною. Це може серйозно змінити інвестиційний ландшафт усього ланцюга ШІ-індустрії, який наразі залежить від високих витрат невеликої кількості провідних гравців, — пояснює журналістам Fortune керуючий директор швейцарського банку UBP Вей-Серн Лінг. Поширити

Керівник відділу споживчих та інтернет-технологій сінгапурської компанії Aletheia Capital Ніргунан Тіручелвам додав, що DeepSeek R1 ставить під сумнів значні капітальні та операційні витрати Кремнієвої долини, які подаються як найбільш прийнятний підхід до розвитку штучного інтелекту.

Це ставить під сумнів величезні ресурси, які були виділені на штучний інтелект, — підкреслює Ніргунан Тіручелвам. Поширити