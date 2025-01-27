Нова безкоштовна модель штучного інтелекту з відкритим кодом, розроблена китайським стартапом DeepSeek, виявилась конкурентом аналогічних продуктів від OpenAI та Meta.
Головні тези:
- Лише за 2 місяці стартап DeepSeek розробив конкурентоспроможну модель штучного інтелекту вартістю 6 млн доларів.
- Падіння акцій технологічних компаній було викликане популярністю та ефективністю ШІ DeepSeek R1 на ринку.
- Поява якісного та дешевшого штучного інтелекту з Китаю ставить під сумнів високі витрати провідних гравців галузі.
- Спроможність DeepSeek R1 працювати з найсучаснішими процесорами підкреслює необхідність перегляду стратегій та витрат у галузі штучного інтелекту.
Що відомо про падіння акцій технологічних компаній через появу якісного ШІ з Китаю
Зазначається, що буквально протягом минулих вихідних модель ШІ від DeepSeek стала одним з найпопулярніших застосунків в App Store, а у понеділок, 27 січня, вона спровокувала падіння акцій технологічних компаній.
За словами розробників, нова модель DeepSeek R1 була створена усього за 2 місяці і коштувала 6 млн доларів.
При цьому вона виявилась кращою за найновішу модель OpenAI o1 за результатами кількох незалежних тестів.
Спочатку почали падати ціни на акції компаній з Японії, пов’язаних з американськими компаніями, що розробляють ШІ.
Акції Advantest, яка постачає техніку для Nvidia, впали на 7,99%, Tokyo Electron — майже на 4%, Softbank Group (володіє розробником чипів Arm) — на 5,4%, Furukawa — на 9,8%, Fujikura — на 8%.
Падіння і паніка були спричинені тим, що DeepSeek R1 виявилась низьку вартість і здатність при цьому працювати з найсучаснішими процесорами.
До чого може призвести поява якісних та більш дешевих систем ШІ з Китаю на ринку
У зв’язку з цим ринок почав ставити під сумнів вартість високої ціни на продукти таких компаній, як Nvidia.
Керівник відділу споживчих та інтернет-технологій сінгапурської компанії Aletheia Capital Ніргунан Тіручелвам додав, що DeepSeek R1 ставить під сумнів значні капітальні та операційні витрати Кремнієвої долини, які подаються як найбільш прийнятний підхід до розвитку штучного інтелекту.
DeepSeek R1 з'явився менше ніж через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про те, що американські компанії збираються інвестувати 500 млрд доларів у створення нового покоління ШІ.
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