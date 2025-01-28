Китай та Індія зупиняють торгівлю російською нафтою — відома причина

Згідно з даними інсайдерів, потужні санкції з боку США призвели до того, що Китай та Індія припинили торгівлю російською нафтою.

Росія стикнулася з новою проблемою

За словами інсайдерів Reuters, в Азії зупинилася торгівля російською нафтою, яку завантажували ще навесні 2024 року.

Одна з ключових причин — у КНР виник великий розрив у ціні між покупцями і продавцями. Що важливо розуміти, вартість фрахту танкерів, на які не вплинули санкції США, стрімко почала збільшуватися.

Команда експрезидента США Джо Байдена ще 10 січня ввела потужні санкції проти російського ланцюга постачання нафти.

Пропозиції на російську нафту марки ESPO Blend, яка експортується з тихоокеанського порту Козьміно, зросли до 3-5 доларів США за барель до ціни марки ICE Brent на умовах поставки із судна (DES) у Китай після того, як ставки фрахту для танкера Aframax на цьому маршруті підскочили на кілька мільйонів доларів, повідомили три трейдери. Поширити

Як ситуацію коментують експерти

З заявою з цього приводу виступив фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd.

За словами останнього, його підприємство не отримало жодної нової пропозиції на березневі поставки, як це було раніше.Окрім того, наголошується, що кількість вантажів, запропонованих на березень, зменшиться порівняно із січнем і груднем.

Команда аналітичної компанії Kpler звертає увагу на те, що останні санкції націлені на танкери, які перевозять близько 42% російського морського експорту нафти, насамперед до КНР, хоча танкери, які потрапили під санкції, поступово вивантажують нафту в Китаї та Індії протягом періоду звільнення від санкцій.