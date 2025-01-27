Угорщина погодилась продовжити санкції проти РФ — але за однієї умови
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Угорщина погодилась продовжити санкції проти РФ — але за однієї умови

Угорщина погодилась продовжити санкції проти РФ — але за однієї умови
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Джерело:  Politico

Угорщина погодилася продовжити санкції проти Росії на шість місяців. Проте країна очікує від ЄС заяву, яка врахує її занепокоєння щодо "енергетичної безпеки".

Головні тези:

  • Угорщина погодилася продовжити санкції проти Росії на шість місяців, в обмін на заяву ЄС щодо її побоювань у сфері енергетики.
  • Європейські дипломати вдалося досягти компромісу з Угорщиною щодо умов продовження санкцій, не допускаючи блокування рішення.
  • Угорщина готова підтримати санкції в обмін на допомогу від ЄС у відновленні енергетичної інфраструктури України та питань постачання газу та нафти.
  • Проти Росії планується введення нового пакету санкцій, але очікується опір зі сторони Угорщини, яка протягом років відстоює свою позицію.
  • Прем'єр-міністр Угорщини підтримує зняття санкцій та встановлення відносин з Росією, проте інші країни ЄС намагаються забезпечити продовження антиросійських заходів.

Угорщина погодилася не блокувати санкції ЄС за однієї умови

Як зазначає видання, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати продовження санкцій, зокрема замороження російських фінансових активів, що створило напругу в ЄС.

Один із європейських дипломатів попередив, що така позиція Будапешта є ризикованою та може підірвати трансатлантичні відносини.

Попри це, двоє дипломатів підтвердили, що вдалося досягти компромісу, згідно з яким Угорщина погодиться на продовження санкцій в обмін на заяву ЄС щодо її побоювань у сфері енергетики.

Офіційне рішення щодо санкцій планується ухвалити на засіданні міністрів закордонних справ ЄС, яке розпочнеться в Брюсселі о 10:00 за місцевим часом.

За даними Bloomberg, Угорщина готова зняти свої заперечення після отримання кількох запевнень у заяві ЄС. Документ міститиме зобов’язання допомогти Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, а також вирішення питань щодо постачання газу та нафти.

Тим часом ЄС вже працює над новим пакетом санкцій проти Росії, однак очікується, що Будапешт знову чинитиме опір. Брюссель сподівається схвалити ці заходи наступного місяця.

Орбан продовжує тиснути на ЄС

Поплічник Путіна почав стверджувати, що під час 6-місячного головування Угорщини в Євросоюзі найбільшою метою було зробити мир "ключовою темою".

Ба більше, угорський лідер цинічно додав, що у цьому питанні "було досягнуто значного прогресу", адже сьогодні "всі говорять про мир".

Настав час викинути санкції у вікно і встановити з Росією відносини, вільні від санкцій, — безсоромно вимагає Віктор Орбан.

Він також додав, що на це нібито знадобиться час, однак в ЄС настане "протверезіння", а поки що вони перебувають у "стадії запою".

До слова, наразі європейські лідери намагаються розробити стратегію, яка захистить продовження антиросійських санкцій від вето Угорщини.

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