Венгрия согласилась продлить санкции против России на шесть месяцев. Однако страна ожидает от ЕС заявление, которое учтет его беспокойство по поводу "энергетической безопасности".

Венгрия согласилась не блокировать санкции ЕС при одном условии

Как отмечает издание, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать продление санкций, в частности заморозку российских финансовых активов, что создало напряжение в ЕС.

Один из европейских дипломатов предупредил, что такая позиция Будапешта рискованна и может подорвать трансатлантические отношения.

Несмотря на это, двое дипломатов подтвердили, что удалось достичь компромисса, согласно которому Венгрия согласится на продление санкций в обмен на заявление ЕС по поводу его опасений в сфере энергетики.

Официальное решение о санкциях планируется принять на заседании министров иностранных дел ЕС, которое начнется в Брюсселе в 10:00 по местному времени.

По данным Bloomberg, Венгрия готова снять свои возражения по получении нескольких заверений в заявлении ЕС. Документ будет содержать обязательство помочь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, а также решении вопросов по поставкам газа и нефти.

Тем временем ЕС уже работает над новым пакетом санкций против России, однако ожидается, что Будапешт снова будет сопротивляться. Брюссель надеется одобрить эти меры в следующем месяце.

Орбан продолжает давить на ЕС

Приспешник Путина начал утверждать, что во время 6-месячного председательства Венгрии в Евросоюзе наибольшей целью было сделать мир "ключевой темой".

Более того, венгерский лидер цинично добавил, что в этом вопросе "был достигнут значительный прогресс", ведь сегодня "все говорят о мире".

Пора выбросить санкции в окно и установить с Россией отношения, свободные от санкций, — беззастенчиво требует Виктор Орбан. Поделиться

Он также добавил, что на это якобы понадобится время, однако в ЕС наступит "отрезвление", а пока они находятся в "стадии запоя".