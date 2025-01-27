Венгрия согласилась продлить санкции против России на шесть месяцев. Однако страна ожидает от ЕС заявление, которое учтет его беспокойство по поводу "энергетической безопасности".
Главные тезисы
- Венгрия согласилась продлить санкции против России на шесть месяцев, в обмен на заявление ЕС по поводу ее опасений в сфере энергетики.
- Европейские дипломаты удалось достичь компромисса с Венгрией по условиям продления санкций, не допуская блокирования решения.
- Венгрия готова поддержать санкции в обмен на помощь от ЕС в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и поставкам газа и нефти.
- Против России планируется введение нового пакета санкций, но ожидается сопротивление со стороны Венгрии, которая за годы отстаивает свою позицию.
- Премьер-министр Венгрии поддерживает снятие санкций и установление отношений с Россией, однако другие страны ЕС пытаются обеспечить продление антироссийских мер.
Венгрия согласилась не блокировать санкции ЕС при одном условии
Как отмечает издание, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать продление санкций, в частности заморозку российских финансовых активов, что создало напряжение в ЕС.
Один из европейских дипломатов предупредил, что такая позиция Будапешта рискованна и может подорвать трансатлантические отношения.
Несмотря на это, двое дипломатов подтвердили, что удалось достичь компромисса, согласно которому Венгрия согласится на продление санкций в обмен на заявление ЕС по поводу его опасений в сфере энергетики.
Официальное решение о санкциях планируется принять на заседании министров иностранных дел ЕС, которое начнется в Брюсселе в 10:00 по местному времени.
По данным Bloomberg, Венгрия готова снять свои возражения по получении нескольких заверений в заявлении ЕС. Документ будет содержать обязательство помочь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, а также решении вопросов по поставкам газа и нефти.
Тем временем ЕС уже работает над новым пакетом санкций против России, однако ожидается, что Будапешт снова будет сопротивляться. Брюссель надеется одобрить эти меры в следующем месяце.
Орбан продолжает давить на ЕС
Приспешник Путина начал утверждать, что во время 6-месячного председательства Венгрии в Евросоюзе наибольшей целью было сделать мир "ключевой темой".
Более того, венгерский лидер цинично добавил, что в этом вопросе "был достигнут значительный прогресс", ведь сегодня "все говорят о мире".
Он также добавил, что на это якобы понадобится время, однако в ЕС наступит "отрезвление", а пока они находятся в "стадии запоя".
К слову, европейские лидеры пытаются разработать стратегию, которая защитит продление антироссийских санкций от вето Венгрии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-