Венгрия согласилась продлить санкции против РФ — но при одном условии
Категория
Мир
Дата публикации

Венгрия согласилась продлить санкции против РФ — но при одном условии

Венгрия согласилась продлить санкции против РФ — но при одном условии
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Источник:  Politico

Венгрия согласилась продлить санкции против России на шесть месяцев. Однако страна ожидает от ЕС заявление, которое учтет его беспокойство по поводу "энергетической безопасности".

Главные тезисы

  • Венгрия согласилась продлить санкции против России на шесть месяцев, в обмен на заявление ЕС по поводу ее опасений в сфере энергетики.
  • Европейские дипломаты удалось достичь компромисса с Венгрией по условиям продления санкций, не допуская блокирования решения.
  • Венгрия готова поддержать санкции в обмен на помощь от ЕС в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и поставкам газа и нефти.
  • Против России планируется введение нового пакета санкций, но ожидается сопротивление со стороны Венгрии, которая за годы отстаивает свою позицию.
  • Премьер-министр Венгрии поддерживает снятие санкций и установление отношений с Россией, однако другие страны ЕС пытаются обеспечить продление антироссийских мер.

Венгрия согласилась не блокировать санкции ЕС при одном условии

Как отмечает издание, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать продление санкций, в частности заморозку российских финансовых активов, что создало напряжение в ЕС.

Один из европейских дипломатов предупредил, что такая позиция Будапешта рискованна и может подорвать трансатлантические отношения.

Несмотря на это, двое дипломатов подтвердили, что удалось достичь компромисса, согласно которому Венгрия согласится на продление санкций в обмен на заявление ЕС по поводу его опасений в сфере энергетики.

Официальное решение о санкциях планируется принять на заседании министров иностранных дел ЕС, которое начнется в Брюсселе в 10:00 по местному времени.

По данным Bloomberg, Венгрия готова снять свои возражения по получении нескольких заверений в заявлении ЕС. Документ будет содержать обязательство помочь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, а также решении вопросов по поставкам газа и нефти.

Тем временем ЕС уже работает над новым пакетом санкций против России, однако ожидается, что Будапешт снова будет сопротивляться. Брюссель надеется одобрить эти меры в следующем месяце.

Орбан продолжает давить на ЕС

Приспешник Путина начал утверждать, что во время 6-месячного председательства Венгрии в Евросоюзе наибольшей целью было сделать мир "ключевой темой".

Более того, венгерский лидер цинично добавил, что в этом вопросе "был достигнут значительный прогресс", ведь сегодня "все говорят о мире".

Пора выбросить санкции в окно и установить с Россией отношения, свободные от санкций, — беззастенчиво требует Виктор Орбан.

Он также добавил, что на это якобы понадобится время, однако в ЕС наступит "отрезвление", а пока они находятся в "стадии запоя".

К слову, европейские лидеры пытаются разработать стратегию, которая защитит продление антироссийских санкций от вето Венгрии.

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