Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о псевдовыборах в Беларуси

Венгрия отказалась поддержать совместное заявление стран Европейского Союза по поводу непризнания так называемых президентских выборов в Беларуси. На них уже в седьмой раз победил Александр Лукашенко.

Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом

Как сообщают источники в Брюсселе, ЕС планировал обнародовать коллективное заявление о непризнании результатов выборов в Беларуси, где Лукашенко "нарисовали" почти 87% голосов.

В документе отмечалось, что голосование состоялось в условиях жестких репрессий и ограничения свободы СМИ, что делает невозможным его признание как свободного, честного и легитимного.

Первоначально сообщалось, что против заявления выступили Венгрия и Словакия. Однако впоследствии Братислава поддержала документ, и Венгрия стала единственной страной из 27 членов ЕС, отказавшейся его подписать.

В связи с этим Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос были вынуждены обнародовать отдельное заявление, в котором отметили состоявшиеся 26 января нелегитимности и фиктивности выборов в Беларуси.

Что известно о "выборах" в Беларуси

В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы" президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.

Что важно понимать, это голосование было первым после того, как в августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против избрания Лукашенко во время сфальсифицированных выборов.

После этого режим белорусского диктатора начал беспрецедентные репрессии против не побоявшихся выступить против граждан.

Более того, мировое сообщество заявило о масштабных фальсификациях.