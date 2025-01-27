Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о псевдовыборах в Беларуси

Венгрия отказалась поддержать совместное заявление стран Европейского Союза по поводу непризнания так называемых президентских выборов в Беларуси. На них уже в седьмой раз победил Александр Лукашенко.
Главные тезисы
- Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании выборов в Беларуси, отказавшись подписать документ.
- Выборы в Беларуси стали объектом общественной критики из-за фальсификаций и репрессий против оппозиции.
- Массовые протесты в Беларуси в 2020 году спровоцировали лавину событий, которые привели к дальнейшим конфликтам национального и международного уровней.
- Обнародованное отдельное заявление Каллас и Кос подчеркнула нелегитимность и фиктивность прошедших 26 января выборов в Беларуси.
- Лукашенко утверждает власть путем политических манипуляций и репрессий, приводя к кризисной ситуации в стране и международному негативному восприятию.
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом
Как сообщают источники в Брюсселе, ЕС планировал обнародовать коллективное заявление о непризнании результатов выборов в Беларуси, где Лукашенко "нарисовали" почти 87% голосов.
В документе отмечалось, что голосование состоялось в условиях жестких репрессий и ограничения свободы СМИ, что делает невозможным его признание как свободного, честного и легитимного.
Первоначально сообщалось, что против заявления выступили Венгрия и Словакия. Однако впоследствии Братислава поддержала документ, и Венгрия стала единственной страной из 27 членов ЕС, отказавшейся его подписать.
В связи с этим Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос были вынуждены обнародовать отдельное заявление, в котором отметили состоявшиеся 26 января нелегитимности и фиктивности выборов в Беларуси.
Что известно о "выборах" в Беларуси
В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы" президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.
Что важно понимать, это голосование было первым после того, как в августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против избрания Лукашенко во время сфальсифицированных выборов.
После этого режим белорусского диктатора начал беспрецедентные репрессии против не побоявшихся выступить против граждан.
Более того, мировое сообщество заявило о масштабных фальсификациях.
Лукашенко избавился от реальной оппозиции и заблокировал работу независимых СМИ, оппоненты режима либо заключенные, либо находятся в изгнании.
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