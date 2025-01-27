Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про псевдовибори в Білорусі

Угорщина відмовилася підтримати спільну заяву країн Європейського Союзу щодо невизнання так званих президентських виборів у Білорусі. На них вже всьоме “переміг” Олександр Лукашенко.

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом

Як повідомляють джерела у Брюсселі, ЄС планував оприлюднити колективну заяву про невизнання результатів виборів у Білорусі, де Лукашенку “намалювали” майже 87% голосів.

У документі зазначалося, що голосування відбулося в умовах жорстких репресій та обмеження свободи ЗМІ, що унеможливлює його визнання як вільного, чесного та легітимного.

Спочатку повідомлялося, що проти заяви виступили Угорщина та Словаччина. Проте згодом Братислава підтримала документ, і Угорщина стала єдиною країною з 27 членів ЄС, яка відмовилася його підписати.

У зв’язку з цим Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос були змушені оприлюднити окрему заяву, у якій наголосили на нелегітимності та фіктивності виборів у Білорусі, що відбулися 26 січня.

Що відомо про “вибори” у Білорусі

У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких вкотре “переміг” Олександр Лукашенко.

Що важливо розуміти, це “голосування” було першим після того, як у серпні 2020 року в Білорусі розпочалися масові протести проти обрання Лукашенка під час “виборів”, які були сфальсифіковані.

Після цього режим білоруського диктатора розпочав безпрецедентні репресії проти громадян, які не побоялися виступити проти.

Ба більше, світова спільнота заявили про масштабні фальсифікації.