У Білорусі розпочалися чергові "вибори Лукашенка"

26 січня в Білорусі розпочалися так звані президентські "вибори", у яких знову бере участь самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Усі виборчі дільниці по країні відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00 за місцевим часом.

Що відомо про “вибори президента” у Білорусі

Як повідомляє видання, загалом у країні створено 5325 виборчих дільниць. На офіційному сайті ЦВК Білорусі запущено сервіс пошуку дільниць, де виборці можуть дізнатися місце голосування за своїми даними.

При цьому наголошується, що голосування має бути особистим, і делегування голосу не допускається.

Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко заявив, що міжнародні спостерігачі нібито моніторять процес по всій країні. Найбільша кількість спостерігачів представлена країнами СНД, за ними йде місія ШОС.

Також повідомляється про присутність представників ЦВК інших держав, включаючи країни так званого "далекого зарубіжжя". За офіційними даними, серед спостерігачів є індивідуальні "експерти" з майже всіх континентів, за винятком Австралії, а також 17 країн Західної Європи. Поширити

Попередні результати голосування будуть оголошені 27 січня на пресконференції голови ЦВК, яка відбудеться з 2:30 до 3:00. Підсумкова пресконференція запланована на той же день об 11:00.

Зазначається, що дострокове "голосування" проходило з 21 по 25 січня, у ньому, за офіційними даними, взяли участь 41,81% виборців зі списків.

"Вибори" в Білорусі: що відомо

26 січня 2025 року в Білорусі відбудуться президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що перебуває при владі з 1994 року, планує балотуватися на сьомий термін.

Напередодні виборів Лукашенко вже пригрозив повним відключенням інтернету, якщо ситуація повториться, як у 2020 році, коли після президентських виборів почалися масові протести.

Тоді для їхнього придушення було введено обмеження на доступ до інтернету, що тривали кілька діб. Багато білорусів вважають ці вибори нелегітимними, і не визнають перемогу Лукашенка на попередніх президентських перегонах.