Лукашенко захотів розмістити на території Білорусі 10 російських "Орєшніків"
Категорія
Політика
Дата публікації

Лукашенко захотів розмістити на території Білорусі 10 російських "Орєшніків"

Путін та Лукашенко
Джерело:  online.ua

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко цинічно заявив про наміри щодо розміщення російських ракет середньої дальності “Орєшнік”. 

Головні тези:

  • Лукашенко висловив намір розмістити 10 російських ракет “Орєшнік” у Білорусі.
  • Дослідження вказують на те, що ракета “Орєшнік” існує вже принаймні 6-7 років.
  • Цілеспрямоване розміщення ракет може вплинути на геополітичну ситуацію у регіоні.
  • Існує припущення, що “Орєшнік” є перейменованою версією вже відомої ракети РС-26.
  • Рішення Лукашенка може створити нові загрози та напруженість у міжнародних відносинах.

Лукашенко розмріявся про “Орєшніки” на території Білорусі

Білоруський диктатор заявив, що хоче розміщення щонайменше 10 російських комплексів “Орєшник” на території своєї країни.

Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше, — заявив Лукашенко.

Під час цих заяв поруч з Лукашенком був російський диктатор Володимир Путін.

При цьому кремлівський диктатор підтримав ідею свого білоруського поплічника, заявивши: “Ну десять, то десять”.

Сам же Лукашенко розповів, що вже навіть підібрав місце для розміщення комплексів "і в дубовому, і в березовому гаю".

Чи існує насправді ракета “Орєшнік”

Стали відомі перші результати дослідження уламків російської балістичної ракети середньої діяльності “Орєшнік”. Як виявилося, вона не є новою, з нового у цій ракеті — лише її назва.

Балістична ракета середньої дальності, яку російський диктатор називає "Орєшніком", існує вже принаймні 6-7 років.

Це підтверджує знімок, на якому видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей "Орєшніка" — 12 квітня 2017 року.

Як вважають фахівці, фактично це означає, що конкретно ту ракету, якою росіяни вдарили по Дніпру у листопаді, було зібрано у 2017 або 2018 році.

Що важливо розуміти, 7 років тому у РФ мали намір розпочати серійне виробництво ракети РС-26 "Рубеж".

Раніше багато фахівців озвучували припущення, що "Орєшнік" — це просто нова назва вже відомої ракети РС-26.

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