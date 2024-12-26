Білоруський диктатор Олександр Лукашенко цинічно заявив про наміри щодо розміщення російських ракет середньої дальності “Орєшнік”.
Головні тези:
- Лукашенко висловив намір розмістити 10 російських ракет “Орєшнік” у Білорусі.
- Дослідження вказують на те, що ракета “Орєшнік” існує вже принаймні 6-7 років.
- Цілеспрямоване розміщення ракет може вплинути на геополітичну ситуацію у регіоні.
- Існує припущення, що “Орєшнік” є перейменованою версією вже відомої ракети РС-26.
- Рішення Лукашенка може створити нові загрози та напруженість у міжнародних відносинах.
Лукашенко розмріявся про “Орєшніки” на території Білорусі
Білоруський диктатор заявив, що хоче розміщення щонайменше 10 російських комплексів “Орєшник” на території своєї країни.
Під час цих заяв поруч з Лукашенком був російський диктатор Володимир Путін.
При цьому кремлівський диктатор підтримав ідею свого білоруського поплічника, заявивши: “Ну десять, то десять”.
Сам же Лукашенко розповів, що вже навіть підібрав місце для розміщення комплексів "і в дубовому, і в березовому гаю".
Чи існує насправді ракета “Орєшнік”
Стали відомі перші результати дослідження уламків російської балістичної ракети середньої діяльності “Орєшнік”. Як виявилося, вона не є новою, з нового у цій ракеті — лише її назва.
Балістична ракета середньої дальності, яку російський диктатор називає "Орєшніком", існує вже принаймні 6-7 років.
Це підтверджує знімок, на якому видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей "Орєшніка" — 12 квітня 2017 року.
Як вважають фахівці, фактично це означає, що конкретно ту ракету, якою росіяни вдарили по Дніпру у листопаді, було зібрано у 2017 або 2018 році.
Що важливо розуміти, 7 років тому у РФ мали намір розпочати серійне виробництво ракети РС-26 "Рубеж".
Раніше багато фахівців озвучували припущення, що "Орєшнік" — це просто нова назва вже відомої ракети РС-26.
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