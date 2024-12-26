Лукашенко размечтался об "Орешниках" на территории Беларуси

Белорусский диктатор заявил, что хочет размещения не менее 10 российских комплексов "Орешник" на территории своей страны.

Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше, — заявил Лукашенко. Поделиться

В ходе этих заявлений рядом с Лукашенко был российский диктатор Владимир Путин.

При этом кремлевский диктатор поддержал идею своего белорусского приспешника, заявив: "Ну десять, то десять".

Сам же Лукашенко рассказал, что уже даже подобрал место для размещения комплексов "и в дубовой, и в березовой роще".

Существует ли на самом деле ракета "Орешник"

Стали известны первые результаты исследования обломков российской баллистической ракеты средней деятельности "Орешник". Как оказалось, она не нова, из нового в этой ракете — только ее название.

Баллистическая ракета средней дальности, которую российский диктатор называет "Орешником", существует уже по крайней мере 6-7 лет.

Это подтверждает снимок, на котором видны серийный номер и дата производства одной из деталей "Орешника" — 12 апреля 2017 года.

Как считают специалисты, фактически это означает, что именно та ракета, которой россияне ударили по Днепру в ноябре, была собрана в 2017 или 2018 году.

Что важно понимать, 7 лет назад в РФ намеревались начать серийное производство ракеты РС-26 "Рубеж".

Ранее многие специалисты озвучивали предположение, что "Орешник" — это просто новое название уже известной ракеты РС-26.