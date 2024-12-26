Лукашенко захотел разместить на территории Беларуси 10 российских "Орешников"
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Политика
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Лукашенко захотел разместить на территории Беларуси 10 российских "Орешников"

Путин и Лукашенко
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Источник:  online.ua

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично заявил о намерениях по размещению российских ракет средней дальности "Орешник".

Главные тезисы

  • Решение Лукашенко о размещении ракет “Орешник” в Беларуси может серьезно повлиять на геополитическую обстановку в регионе.
  • Ракета “Орешник” существует уже не менее 6-7 лет и предположительно является переименованной версией ракеты РС-26 “Рубеж”.
  • Лукашенко выразил желание разместить не менее 10 российских комплексов “Орешник” в Беларуси, что вызывает обеспокоенность в международных отношениях.
  • Поддержка идеи размещения ракет “Орешник” в Беларуси была высказана также российским диктатором Владимиром Путиным.

Лукашенко размечтался об "Орешниках" на территории Беларуси

Белорусский диктатор заявил, что хочет размещения не менее 10 российских комплексов "Орешник" на территории своей страны.

Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше, — заявил Лукашенко.

В ходе этих заявлений рядом с Лукашенко был российский диктатор Владимир Путин.

При этом кремлевский диктатор поддержал идею своего белорусского приспешника, заявив: "Ну десять, то десять".

Сам же Лукашенко рассказал, что уже даже подобрал место для размещения комплексов "и в дубовой, и в березовой роще".

Существует ли на самом деле ракета "Орешник"

Стали известны первые результаты исследования обломков российской баллистической ракеты средней деятельности "Орешник". Как оказалось, она не нова, из нового в этой ракете — только ее название.

Баллистическая ракета средней дальности, которую российский диктатор называет "Орешником", существует уже по крайней мере 6-7 лет.

Это подтверждает снимок, на котором видны серийный номер и дата производства одной из деталей "Орешника" — 12 апреля 2017 года.

Как считают специалисты, фактически это означает, что именно та ракета, которой россияне ударили по Днепру в ноябре, была собрана в 2017 или 2018 году.

Что важно понимать, 7 лет назад в РФ намеревались начать серийное производство ракеты РС-26 "Рубеж".

Ранее многие специалисты озвучивали предположение, что "Орешник" — это просто новое название уже известной ракеты РС-26.

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