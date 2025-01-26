В Беларуси начались очередные "выборы Лукашенко"

26 января в Беларуси начались так называемые президентские "выборы", в которых снова участвует самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Все избирательные участки по стране открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени.

Что известно о "выборах президента" в Беларуси

Как сообщает издание, всего в стране создано 5325 избирательных участков. На официальном сайте ЦИК Беларуси запущен сервис поиска участков, где избиратели могут узнать место голосования по своим данным.

При этом отмечается, что голосование должно быть личным и делегирование голоса не допускается.

Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил, что международные наблюдатели якобы мониторят процесс по всей стране. Наибольшее количество наблюдателей представлено странами СНГ, за ними следует миссия ШОС.

Также сообщается о присутствии представителей ЦИК других государств, включая страны так называемого "дальнего зарубежья". По официальным данным, среди наблюдателей есть индивидуальные "эксперты" почти всех континентов, за исключением Австралии, а также 17 стран Западной Европы. Поделиться

Предварительные результаты голосования будут объявлены 27 января на пресс-конференции главы ЦИК, которая состоится с 2:30 до 3:00. Итоговая пресс-конференция запланирована на тот же день в 11:00.

Отмечается, что досрочное "голосование" проходило с 21 по 25 января, в нем, по официальным данным, приняло участие 41,81% избирателей из списков.

"Выборы" в Беларуси: что известно

26 января 2025 года в Беларуси состоятся президентские "выборы", на которых находящийся у власти с 1994 года Александр Лукашенко планирует баллотироваться на седьмой срок.

В преддверии выборов Лукашенко уже пригрозил полным отключением интернета, если ситуация повторится, как в 2020 году, когда после президентских выборов начались массовые протесты.

Тогда для их подавления были введены продолжавшиеся несколько суток ограничения на доступ к интернету. Многие белорусы считают эти выборы нелегитимными, и не признают победу Лукашенко на предыдущей президентской гонке.