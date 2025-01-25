В Беларуси начали блокировать интернет накануне "выборов президента"

В преддверии так называемых президентских выборов в Беларуси, где Александр Лукашенко готовится "переизбраться" на 7-й срок, власти усилили контроль за интернетом. Пользователи массово жалуются на блокировку VPN-сервисов, необходимых для обхода цензуры, а также существенные ограничения зарубежного трафика.

В Беларуси блокируют VPN и зарубежные сайты

По информации хостинг-провайдера Hoster.by, ограничения касаются доступа к ряду иностранных сайтов и услуг.

Согласно сообщению, ограничение коснулось не всех сайтов, а преимущественно небольших сайтов и инициатив, использовавших услугу "виртуальный хостинг", в то время как большие новостные платформы, банки и онлайн-магазины остались доступными.

Доступ к сайтам прекратился в 10:00 25 января и продлится до 23:59 27 января. Ограничения были введены по распоряжению Оперативно-аналитического центра.

Эти меры обусловлены угрозами для объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их использованием, говорится в сообщении компании. Поделиться

Находящиеся за пределами Беларуси пользователи заметили недоступность сайта Myfin, личного кабинета Белорусской железной дороги, а также приложений "Альфа-банка", "Белтелекома" и "Эплюс"». В то же время, для белорусских IP эти ресурсы продолжали работать.

В то же время белорусы предстали перед трудностями при подключении к VPN-сервисам, таким как Proton VPN, NordVPN, TunnelBear и других. Проблемы начались ориентировочно в 10.00, охватив Минск и все регионы страны. Лишь несколько таких сервисов, как Psiphon, продолжили работать без сбоев.

Пользователи сообщили о сложностях при подключении к различным зарубежным сайтам, включая Twitch, Steam и Reddit, а также заметили ухудшение работы мессенджера Telegram.

"Выборы" в Беларуси: что известно

26 января 2025 года в Беларуси состоятся президентские "выборы", на которых находящийся у власти с 1994 года Александр Лукашенко планирует баллотироваться на седьмой срок.

В преддверии выборов Лукашенко уже пригрозил полным отключением интернета, если ситуация повторится, как в 2020 году, когда после президентских выборов начались массовые протесты.

Тогда для их подавления были введены продолжавшиеся несколько суток ограничения на доступ к интернету. Многие белорусы считают эти выборы нелегитимными, и не признают победу Лукашенко на предыдущей президентской гонке.