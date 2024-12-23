ЦИК Беларуси обнародовал список кандидатов на президентские выборы 2025 года. Среди них есть нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко.
Главные тезисы
- Среди кандидатов на президентские выборы 2025 года в Беларуси находятся Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергей Сиранков, Анна Канапацкая и Александр Хижняк.
- Эти выборы могут стать седьмым сроком Лукашенко, которому 70 лет и правящий страной уже 30 лет.
- Международное сообщество не признает выборы в Белоруссии легитимными с 1996 года.
- Беларусь может стать свободной и вернуть власть в свои руки благодаря победе Украины в войне против РФ.
- Тысячи белорусских добровольцев присоединились к защите Украины, что свидетельствует о стремлении к свободе и независимости.
Кто в кандидатах на выборы президента Беларуси
Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала список кандидатов на президентских выборах, которые состоятся 26 января 2025 года.
В списке, в частности, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, а также Олег Гайдукевич, Сергей Сиранков, Анна Канапацкая и Александр Хижняк.
По данным ЦИК:
Александра Лукашенко поддержали 2518145 граждан.
Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии, получил 134 472 подписи.
Сергей Сиранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии, имеет 125577 подписей.
Анна Канапацкая, физическое лицо-предприниматель, заручилась поддержкой 121 077 избирателей.
Александр Хижняк, глава Республиканской партии труда и справедливости, набрал 112 779 подписей.
После 1996 международное сообщество не признает выборы в Беларуси легитимными. Если Лукашенко будет переизбран, это станет его седьмым президентским сроком.
Кстати, 70-летний Александр Лукашенко правит страной 30 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
Благодаря победе Украины Беларусь сможет также стать свободной
Павел «Дядя» Шурмей убежден в том, что сразу после того, как ВСУ окончательно разгромят российскую армию, у белорусов появится окно возможностей — они смогут наконец отстоять независимость родины, а народ вернет власть в свои руки.
Чтобы это произошло как можно скорее, тысячи белорусских добровольцев присоединились к защите Украины в войне против РФ.
И.о. командира Полка Калиновского также предупредил, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, всегда будет мешать развиваться и Украине, и Белоруссии.
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