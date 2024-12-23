В Беларуси обнародовали список кандидатов на новые "выборы Лукашенка"
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В Беларуси обнародовали список кандидатов на новые "выборы Лукашенка"

В Беларуси обнародовали список кандидатов на новые "выборы Лукашенка"
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Источник:  Радио Свобода

ЦИК Беларуси обнародовал список кандидатов на президентские выборы 2025 года. Среди них есть нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко.

Главные тезисы

  • Среди кандидатов на президентские выборы 2025 года в Беларуси находятся Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергей Сиранков, Анна Канапацкая и Александр Хижняк.
  • Эти выборы могут стать седьмым сроком Лукашенко, которому 70 лет и правящий страной уже 30 лет.
  • Международное сообщество не признает выборы в Белоруссии легитимными с 1996 года.
  • Беларусь может стать свободной и вернуть власть в свои руки благодаря победе Украины в войне против РФ.
  • Тысячи белорусских добровольцев присоединились к защите Украины, что свидетельствует о стремлении к свободе и независимости.

Кто в кандидатах на выборы президента Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала список кандидатов на президентских выборах, которые состоятся 26 января 2025 года.

В списке, в частности, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, а также Олег Гайдукевич, Сергей Сиранков, Анна Канапацкая и Александр Хижняк.

По данным ЦИК:

  • Александра Лукашенко поддержали 2518145 граждан.

  • Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии, получил 134 472 подписи.

  • Сергей Сиранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии, имеет 125577 подписей.

  • Анна Канапацкая, физическое лицо-предприниматель, заручилась поддержкой 121 077 избирателей.

  • Александр Хижняк, глава Республиканской партии труда и справедливости, набрал 112 779 подписей.

После 1996 международное сообщество не признает выборы в Беларуси легитимными. Если Лукашенко будет переизбран, это станет его седьмым президентским сроком.

Кстати, 70-летний Александр Лукашенко правит страной 30 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

Благодаря победе Украины Беларусь сможет также стать свободной

Павел «Дядя» Шурмей убежден в том, что сразу после того, как ВСУ окончательно разгромят российскую армию, у белорусов появится окно возможностей — они смогут наконец отстоять независимость родины, а народ вернет власть в свои руки.

Чтобы это произошло как можно скорее, тысячи белорусских добровольцев присоединились к защите Украины в войне против РФ.

И.о. командира Полка Калиновского также предупредил, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, всегда будет мешать развиваться и Украине, и Белоруссии.

Люди должны понять, что свобода, независимость – просто так ты ее не получишь. В 1991 году, когда Белоруссия стала независимой, и эта независимость просто упала сверху. Советский Союз развалился, вот, пожалуйста, вот уже держите вашу независимость. Люди не понимали цены этой независимости… И к сожалению, люди понимают тогда, когда это борется за кровь, здоровье и тяжелый труд, — подытожил «Дядя».

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