ЦИК Беларуси обнародовал список кандидатов на президентские выборы 2025 года. Среди них есть нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко.

Кто в кандидатах на выборы президента Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала список кандидатов на президентских выборах, которые состоятся 26 января 2025 года.

В списке, в частности, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, а также Олег Гайдукевич, Сергей Сиранков, Анна Канапацкая и Александр Хижняк.

По данным ЦИК:

Александра Лукашенко поддержали 2518145 граждан.

Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии, получил 134 472 подписи.

Сергей Сиранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии, имеет 125577 подписей.

Анна Канапацкая, физическое лицо-предприниматель, заручилась поддержкой 121 077 избирателей.

Александр Хижняк, глава Республиканской партии труда и справедливости, набрал 112 779 подписей.

После 1996 международное сообщество не признает выборы в Беларуси легитимными. Если Лукашенко будет переизбран, это станет его седьмым президентским сроком.

Кстати, 70-летний Александр Лукашенко правит страной 30 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

Благодаря победе Украины Беларусь сможет также стать свободной

Павел «Дядя» Шурмей убежден в том, что сразу после того, как ВСУ окончательно разгромят российскую армию, у белорусов появится окно возможностей — они смогут наконец отстоять независимость родины, а народ вернет власть в свои руки.

Чтобы это произошло как можно скорее, тысячи белорусских добровольцев присоединились к защите Украины в войне против РФ.

И.о. командира Полка Калиновского также предупредил, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, всегда будет мешать развиваться и Украине, и Белоруссии.