США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь и повторно установили самый высокий уровень опасности путешествий в эту страну — "Не путешествовать".

Почему США призвали своих граждан срочно уехать из Беларуси

Госдепартамент объясняет, что угроза для американцев в Беларуси обусловлена произвольным применением местных законов, высоким риском задержания и поддержкой белорусского режима российской агрессии против Украины.

Из-за закрытия посольства США в Минске 28 февраля 2022 г. консульские услуги для граждан США в Беларуси остаются недоступными. Это означает, что лицам с двойным гражданством могут отказать в консульской помощи в случае задержания.

Кроме этого, белорусские власти могут закрывать пункты пропуска на границах с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной без предупреждения, что могут оставить иностранцев изолированными.

Службы безопасности Беларуси также контролируют электронные коммуникации. Задержания иностранцев из-за информации на их устройствах, даже созданной за пределами Беларуси, уже имели место.

Рекомендации для граждан США:

Немедленно покинуть территорию Беларуси через доступные международные маршруты. Просмотреть планы эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Избегать публичных демонстраций, поскольку белорусские власти могут применять силу и задерживать протестующих, включая иностранцев, без причин.

Госдеп подчеркнул, что действия белорусских властей представляют значительный риск для безопасности граждан США, поэтому призывы покинуть страну должны быть исполнены как можно быстрее.

Благодаря победе Украины Беларусь сможет также стать свободной

Павел «Дядя» Шурмей убежден в том, что сразу после того, как ВСУ окончательно разгромят российскую армию, у белорусов появится окно возможностей — они смогут наконец отстоять независимость родины, а народ вернет власть в свои руки.

Чтобы это произошло как можно скорее, тысячи белорусских добровольцев присоединились к защите Украины в войне против РФ.

И.о. командира Полка Калиновского также предупредил, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, всегда будет мешать развиваться и Украине, и Белоруссии.