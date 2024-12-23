У США закликали своїх громадян терміново виїхати з Білорусі — причина

США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь і повторно встановили найвищий рівень небезпеки подорожей до цієї країни — "Не подорожувати".

Чому США закликали своїх громадян терміново виїхати з Білорусі

Держдепартамент пояснює, що загроза для американців у Білорусі зумовлена свавільним застосуванням місцевих законів, високим ризиком затримання та підтримкою білоруським режимом російської агресії проти України.

Через закриття посольства США в Мінську 28 лютого 2022 року консульські послуги для громадян США у Білорусі залишаються недоступними. Це означає, що особам із подвійним громадянством можуть відмовити у консульській допомозі у разі затримання.

Окрім цього білоруська влада може закривати пункти пропуску на кордонах із Польщею, Литвою, Латвією та Україною без попередження, що може залишити іноземців ізольованими.

Також Служби безпеки Білорусі контролюють електронні комунікації. Затримання іноземців через інформацію на їхніх пристроях, навіть створену за межами Білорусі, вже мали місце.

Рекомендації для громадян США:

Негайно залишити територію Білорусі через доступні міжнародні маршрути. Переглянути плани евакуації у разі надзвичайних ситуацій. Уникати публічних демонстрацій, оскільки білоруська влада може застосовувати силу та затримувати протестувальників, включно з іноземцями, без причин.

Держдеп підкреслив, що дії білоруської влади становлять значний ризик для безпеки громадян США, тому заклики залишити країну мають бути виконані якнайшвидше.

Завдяки перемозі України Білорусь зможе також стати вільною

Павло «Дзядзька» Шурмей переконаний в тому, що одразу після того, як ЗСУ остаточно розгромлять російську армію, у білорусів з'явиться вікно можливостей — вони нарешті зможуть відстояти незалежність батьківщини, а народ поверне владу до своїх рук.

Щоб це сталося якомога швидше, тисячі білоруських добровольців приєдналися до захисту України у її війні проти РФ.

Т.в.о. командира Полку Каліновського також попередив, що Росія, в якому б вигляді вона не існувала, завжди буде заважити розвиватися і Україні, і Білорусі.