Білорусь допомагає Росії стирати ідентичність викрадених з України дітей

Білоруський режим нелегітимного президента Олександра Лукашенка є співучасником злочинної політики Росії зі знищення ідентичності українських дітей, а також фінансування й організації їхнього переміщення, перевиховання та мілітаризації.

Білорусь допомагає Росії викрадати й мілітаризувати українських дітей

Про це йдеться у звіті «Вкрадене дитинство: як білоруський режим стирає ідентичність українських дітей через переміщення, перевиховання та мілітаризацію», який спільно підготували Freedom House, Центр прав людини ZMINA, Регіональний центр прав людини, Правозахисний центр «Вясна» та Асоціація колишніх працівників правоохоронних органів Білорусі (БЕЛПОЛ).

Примусове переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій до Росії є частиною політики Кремля з викорінення української національної та культурної ідентичності. Проте роль білоруського режиму та Союзної держави Росії та Білорусі у сприянні та пособництві цій політиці на білоруській території не отримала належної уваги. Поширити

У звіті наголошується, що Лукашенко особисто створив умови для переміщення українських дітей на білоруську територію. Підписаний ним у 2021 році указ про «організацію відпочинку та оздоровлення дітей з Донбасу» створив прецедент активної участі білоруського режиму у переміщенні, перевихованні та мілітаризації українських дітей.

Дослідники цього звіту ідентифікували 2219 дітей, переміщених до Білорусі з 2021 року. Серед них — діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, чиї батьки загинули внаслідок бойових дій, але також і ті, хто має батьків чи опікунів. Щонайменше 27 українських дітей згодом з Білорусі перемістили до Росії.

Однак через дії співучасників та окремих осіб, які намагаються приховати місце знаходження та дані про дітей, наразі невідомо, скільки з них повернулися на окуповані території України.

Автори звіту підкреслюють, що білоруський режим був активнішим у переміщенні українських дітей на свою територію протягом 2022 і 2023 навчальних років, ніж влітку тих же років, а це свідчить про те, що він використовує шкільну систему для індоктринації, перевиховання та мілітаризації українських дітей.

Білоруський режим відтворює заходи, які російська влада здійснює на окупованих територіях України й у Росії для систематичного переміщення, індоктринації та мілітаризації українських дітей. Білоруська влада публічно виправдовує переміщення українських дітей до Білорусі як «реабілітацію» та «відпочинок», дослівно повторюючи російське обґрунтування переміщення та депортації дітей. Як і в Росії, в межах цієї кампанії дітей не лише розміщують у таборах чи санаторіях, а й зараховують їх до місцевих шкіл, одночасно реалізуючи «культурну програму», спрямовану на русифікацію дітей та стирання їхньої української ідентичності. Поширити

Крім цього, Білорусь наслідує модель РФ з мілітаризації неповнолітніх українців, зазначають правозахисники. Влада країни змушує українських дітей відвідувати правоохоронні органи та військові частини, а також зустрічатися з представниками білоруських військових і молодіжних військових організацій.

Білоруський і російський режими також експлуатують українських дітей у пропагандистських цілях. За словами правозахисників, влада Білорусі змушує українських дітей з’являтися у фото- та відеоматеріалах, що транслюються державними ЗМІ в обох країнах, з метою виправдання та легітимізації їхнього переміщення, індоктринації та мілітаризації. Влада примушує дітей з’являтися в такому контенті, попри їх найкращі інтереси, недоторканність приватного життя й можливість повторної травматизації.

Влада Білорусі повинна бути притягнута до відповідальності за викрадення українських дітей

Звіт містить заклик до Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт:

нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка,

державного секретаря Союзної держави Росії та Білорусі і російського політика Дмитра Мезенцева,

голови Ради міністрів Союзної держави, прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна;

Олексія Талая, білоруського паралімпійського спортсмена і керівника однойменного фонду, який відіграє центральну роль у проєкті переміщення українських дітей до Білорусі.

У звіті також містяться рекомендації для українського та іноземних урядів, міжнародних донорів, громадянського суспільства та МКС щодо шляхів притягнення до відповідальності білоруської та російської влади.

Зазначається, що висновки є результатом восьмимісячного масштабного дослідження з використанням відкритих і закритих джерел, проведеного українськими й незалежними білоруськими організаціями громадянського суспільства, яке координувалося Freedom House. Поширити

Режим Лукашенка допомагав РФ у викраденні дітей з ТОТ України

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Цей документ поширила Європейська служба зовнішніх зв'язків 8 серпня.

Заяву поширили напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

Як зазначається, окрім політичної, військової та матеріально-технічної підтримки Росії, режим Олександра Лукашенка «сприяв незаконній депортації українських дітей із тимчасово окупованих Росією територій України».

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.