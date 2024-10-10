Беларусь помогает России стирать идентичность похищенных из Украины детей
Категория
Мир
Дата публикации

Беларусь помогает России стирать идентичность похищенных из Украины детей

Дети
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Источник:  ZMINA

Беларусский режим нелегитимного президента Александра Лукашенко является соучастником преступной политики России по уничтожению идентичности украинских детей, а также финансированию и организации их перемещения, перевоспитания и милитаризации.

Главные тезисы

  • Беларусь является соучастницей преступной политики России по уничтожению идентичности украинских детей.
  • Отчет призывает Международный уголовный суд принять меры по аресту ответственных лиц, включая Лукашенко и Мишустина.
  • Беларусский режим использует школьную систему и культурные программы для стирания украинской идентичности у детей.
  • Беларусь и Россия эксплуатируют украденных детей в пропагандистских целях, заставляя их появляться в фото и видеоматериалах.

Беларусь помогает России похищать и милитаризовать украинских детей

Об этом говорится в отчете «Украденное детство: как беларусский режим стирает идентичность украинских детей через перемещение, перевоспитание и милитаризацию», совместно подготовленный Freedom House, Центр прав человека ZMINA, Региональный центр прав человека, Правозащитный центр «Вясна» и Ассоциация бывших правоохранителей органов Белоруссии (БЕЛПОЛ).

Принудительное перемещение украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию является частью политики Кремля по искоренению украинской национальной и культурной идентичности. Однако роль беларусского режима и Союзного государства России и Беларуси в содействии и пособничестве этой политике на белорусской территории не получила должного внимания.

В отчете отмечается, что Лукашенко лично создал условия перемещения украинских детей на беларусскую территорию. Подписанный им в 2021 году указ об организации отдыха и оздоровления детей с Донбасса создал прецедент активного участия белорусского режима в перемещении, перевоспитании и милитаризации украинских детей.

Исследователи этого отчета идентифицировали 2219 детей, перемещенных в Беларусь с 2021 года. Среди них — дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, дети, чьи родители погибли в результате боевых действий, но также и имеющие родителей или опекунов. По меньшей мере, 27 украинских детей впоследствии из Беларуси переместили в Россию.

Однако из-за действий соучастников и отдельных лиц, пытающихся скрыть местонахождение и данные о детях, пока неизвестно, сколько из них вернулось на оккупированные территории Украины.

Авторы отчета подчеркивают, что белорусский режим был активнее в перемещении украинских детей на свою территорию в течение 2022 и 2023 учебных лет, чем летом тех же лет, что свидетельствует о том, что он использует школьную систему для индоктринации, перевоспитания и милитаризации украинских детей.

Беларусский режим воспроизводит мероприятия, которые российские власти осуществляют на оккупированных территориях Украины и России для систематического перемещения, индоктринации и милитаризации украинских детей. Белорусские власти публично оправдывают перемещение украинских детей в Беларусь как «реабилитацию» и «отдых», дословно повторяя российское обоснование перемещения и депортации детей. Как и в России, в рамках этой кампании детей не только размещают в лагерях или санаториях, но и относят их в местные школы, одновременно реализуя «культурную программу», направленную на русификацию детей и стирание их украинской идентичности.

Кроме этого, Беларусь следует модели РФ по милитаризации несовершеннолетних украинцев, отмечают правозащитники. Власти страны вынуждают украинских детей посещать правоохранительные органы и воинские части, а также встречаться с представителями белорусских военных и молодежных военных организаций.

Беларусский и российский режимы эксплуатируют также украинских детей в пропагандистских целях. По словам правозащитников, власти Беларуси вынуждают украинских детей появляться в фото- и видеоматериалах, транслируемых государственными СМИ в обеих странах, с целью оправдания и легитимизации их перемещения, индоктринации и милитаризации. Власти заставляют детей появляться в таком контенте, несмотря на их лучшие интересы, неприкосновенность частной жизни и возможность повторной травматизации.

Власти Беларуси должны быть привлечены к ответственности за похищение украинских детей

Отчет содержит призыв в Международный уголовный суд выдать ордера на арест:

  • нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко,

  • государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси и российского политика Дмитрия Мезенцева,

  • председателя Совета министров Союзного государства, премьер-министра России Михаила Мишустина;

  • Алексея Талая, беларусского паралимпийского спортсмена и руководителя одноименного фонда, играющего центральную роль в проекте перемещения украинских детей в Беларусь.

В отчете также содержатся рекомендации для украинских и иностранных правительств, международных доноров, гражданского общества и МКС относительно путей привлечения к ответственности белорусских и российских властей.

Отмечается, что выводы результат восьмимесячного масштабного исследования с использованием открытых и закрытых источников, проведенного украинскими и независимыми белорусскими организациями гражданского общества, которое координировалось Freedom House.

Режим Лукашенко помогал РФ в похищении детей с ВОТ Украины

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Настоящий документ распространила Европейская служба внешних связей 8 августа.

Заявление было распространено накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Как отмечается, кроме политической, военной и материально-технической поддержки России режим Александра Лукашенко «способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины».

Что известно о похищении Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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