Беларусь помогает России стирать идентичность похищенных из Украины детей

Беларусский режим нелегитимного президента Александра Лукашенко является соучастником преступной политики России по уничтожению идентичности украинских детей, а также финансированию и организации их перемещения, перевоспитания и милитаризации.
Главные тезисы
- Беларусь является соучастницей преступной политики России по уничтожению идентичности украинских детей.
- Отчет призывает Международный уголовный суд принять меры по аресту ответственных лиц, включая Лукашенко и Мишустина.
- Беларусский режим использует школьную систему и культурные программы для стирания украинской идентичности у детей.
- Беларусь и Россия эксплуатируют украденных детей в пропагандистских целях, заставляя их появляться в фото и видеоматериалах.
Беларусь помогает России похищать и милитаризовать украинских детей
Об этом говорится в отчете «Украденное детство: как беларусский режим стирает идентичность украинских детей через перемещение, перевоспитание и милитаризацию», совместно подготовленный Freedom House, Центр прав человека ZMINA, Региональный центр прав человека, Правозащитный центр «Вясна» и Ассоциация бывших правоохранителей органов Белоруссии (БЕЛПОЛ).
В отчете отмечается, что Лукашенко лично создал условия перемещения украинских детей на беларусскую территорию. Подписанный им в 2021 году указ об организации отдыха и оздоровления детей с Донбасса создал прецедент активного участия белорусского режима в перемещении, перевоспитании и милитаризации украинских детей.
Исследователи этого отчета идентифицировали 2219 детей, перемещенных в Беларусь с 2021 года. Среди них — дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, дети, чьи родители погибли в результате боевых действий, но также и имеющие родителей или опекунов. По меньшей мере, 27 украинских детей впоследствии из Беларуси переместили в Россию.
Однако из-за действий соучастников и отдельных лиц, пытающихся скрыть местонахождение и данные о детях, пока неизвестно, сколько из них вернулось на оккупированные территории Украины.
Авторы отчета подчеркивают, что белорусский режим был активнее в перемещении украинских детей на свою территорию в течение 2022 и 2023 учебных лет, чем летом тех же лет, что свидетельствует о том, что он использует школьную систему для индоктринации, перевоспитания и милитаризации украинских детей.
Кроме этого, Беларусь следует модели РФ по милитаризации несовершеннолетних украинцев, отмечают правозащитники. Власти страны вынуждают украинских детей посещать правоохранительные органы и воинские части, а также встречаться с представителями белорусских военных и молодежных военных организаций.
Беларусский и российский режимы эксплуатируют также украинских детей в пропагандистских целях. По словам правозащитников, власти Беларуси вынуждают украинских детей появляться в фото- и видеоматериалах, транслируемых государственными СМИ в обеих странах, с целью оправдания и легитимизации их перемещения, индоктринации и милитаризации. Власти заставляют детей появляться в таком контенте, несмотря на их лучшие интересы, неприкосновенность частной жизни и возможность повторной травматизации.
Власти Беларуси должны быть привлечены к ответственности за похищение украинских детей
Отчет содержит призыв в Международный уголовный суд выдать ордера на арест:
нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко,
государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси и российского политика Дмитрия Мезенцева,
председателя Совета министров Союзного государства, премьер-министра России Михаила Мишустина;
Алексея Талая, беларусского паралимпийского спортсмена и руководителя одноименного фонда, играющего центральную роль в проекте перемещения украинских детей в Беларусь.
В отчете также содержатся рекомендации для украинских и иностранных правительств, международных доноров, гражданского общества и МКС относительно путей привлечения к ответственности белорусских и российских властей.
Режим Лукашенко помогал РФ в похищении детей с ВОТ Украины
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Настоящий документ распространила Европейская служба внешних связей 8 августа.
Заявление было распространено накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.
Как отмечается, кроме политической, военной и материально-технической поддержки России режим Александра Лукашенко «способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины».
Что известно о похищении Россией украинских детей
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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