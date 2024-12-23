ЦВК Білорусі оприлюднила список кандидатів на президентські вибори 2025 року. Серед них є нелегітимний президент РБ Олександр Лукашенко.
Головні тези:
- Серед кандидатів на президентські вибори 2025 у Білорусі знаходяться Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк.
- Ці вибори можуть стати сьомим терміном Лукашенка, якому 70 років і який править країною вже 30 років.
- Міжнародна спільнота не визнає вибори в Білорусі легітимними з 1996 року.
- Білорусь може стати вільною та повернути владу до своїх рук завдяки перемозі України у війні проти РФ.
- Тисячі білоруських добровольців долучилися до захисту України, що свідчить про прагнення до свободи та незалежності.
Хто в кандидатах на вибори президента Білорусі
Центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила перелік кандидатів на президентських виборах, які відбудуться 26 січня 2025 року.
У списку, зокрема, самопроголошений президент Олександр Лукашенко, а також Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк.
За даними ЦВК:
Олександра Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян.
Олег Гайдукевич, голова Ліберально-демократичної партії, отримав 134 472 підписи.
Сергій Сиранков, перший секретар ЦК Комуністичної партії, має 125 577 підписів.
Анна Канапацька, фізична особа-підприємиця, заручилася підтримкою 121 077 виборців.
Олександр Хижняк, голова Республіканської партії праці і справедливості, набрав 112 779 підписів.
Після 1996 року міжнародна спільнота не визнає вибори в Білорусі легітимними. Якщо Лукашенка переоберуть, це стане його сьомим президентським терміном.
До слова, 70-річний Олександр Лукашенко править країною 30 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
Завдяки перемозі України Білорусь зможе також стати вільною
Павло «Дзядзька» Шурмей переконаний в тому, що одразу після того, як ЗСУ остаточно розгромлять російську армію, у білорусів з'явиться вікно можливостей — вони нарешті зможуть відстояти незалежність батьківщини, а народ поверне владу до своїх рук.
Щоб це сталося якомога швидше, тисячі білоруських добровольців приєдналися до захисту України у її війні проти РФ.
Т.в.о. командира Полку Каліновського також попередив, що Росія, в якому б вигляді вона не існувала, завжди буде заважити розвиватися і Україні, і Білорусі.
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