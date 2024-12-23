У Білорусі оприлюднили список кандидатів на нові "вибори Лукашенка"

ЦВК Білорусі оприлюднила список кандидатів на президентські вибори 2025 року. Серед них є нелегітимний президент РБ Олександр Лукашенко.

Хто в кандидатах на вибори президента Білорусі

Центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила перелік кандидатів на президентських виборах, які відбудуться 26 січня 2025 року.

У списку, зокрема, самопроголошений президент Олександр Лукашенко, а також Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк.

За даними ЦВК:

Олександра Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян.

Олег Гайдукевич, голова Ліберально-демократичної партії, отримав 134 472 підписи.

Сергій Сиранков, перший секретар ЦК Комуністичної партії, має 125 577 підписів.

Анна Канапацька, фізична особа-підприємиця, заручилася підтримкою 121 077 виборців.

Олександр Хижняк, голова Республіканської партії праці і справедливості, набрав 112 779 підписів.

Після 1996 року міжнародна спільнота не визнає вибори в Білорусі легітимними. Якщо Лукашенка переоберуть, це стане його сьомим президентським терміном.

До слова, 70-річний Олександр Лукашенко править країною 30 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

Завдяки перемозі України Білорусь зможе також стати вільною

Павло «Дзядзька» Шурмей переконаний в тому, що одразу після того, як ЗСУ остаточно розгромлять російську армію, у білорусів з'явиться вікно можливостей — вони нарешті зможуть відстояти незалежність батьківщини, а народ поверне владу до своїх рук.

Щоб це сталося якомога швидше, тисячі білоруських добровольців приєдналися до захисту України у її війні проти РФ.

Т.в.о. командира Полку Каліновського також попередив, що Росія, в якому б вигляді вона не існувала, завжди буде заважити розвиватися і Україні, і Білорусі.