Лукашенко собрался в Китай перед "выборами" в Беларуси — почему именно теперь

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует посетить Китай уже в этом месяце. Он будто бы хочет усилить сотрудничество между странами.

Лукашенко собрался в Китай перед "выборами" в Беларуси

В Центре противодействия дезинформации обратили внимание, что визит Лукашенко в Китай состоится перед "выборами" в Белоруссии, которые состоятся 26 января.

Это будет третья поездка белорусского диктатора в КНР за последние три года.

По данным Центра, Лукашенко хочет развивать отношения Беларуси с Китаем для поддержания режима и усиления переговорных позиций с Кремлем. Поскольку Беларусь находится в международной изоляции и испытывает давление из-за присутствия войск РФ на своей территории, финансовые обязательства по кредитам и зависимость от энергоресурсов.

Минск стремится активизировать совместные белорусско-китайские проекты, такие как промышленный кластер "Великие Камень", сотрудничество в фармацевтике, машиностроении и военно-промышленном комплексе, пишет ЦПИ.

Также Беларусь надеется на Китай как посредника в разблокировании транспортных перевозок в Евросоюз.

Лукашенко снова идет на выборы

Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны.

Отмечается, что с 1 по 25 января 2025 года в Беларуси продлится предвыборная агитация. Сами выборы назначены на 26 января. Поделиться

Лишь недавно посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Москва готова "помочь" Минску в случае "попыток дестабилизации" во время выборов.

Массовые протесты в Республике Беларусь, развернувшиеся в 2020–2021 годах, стали одним из самых мощных проявлений гражданского недовольства в истории страны. Они начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года. Официальные данные объявили Лукашенко "победителем" с результатом более 80% голосов, однако значительная часть общества и международные организации заявили о фальсификации выборов, обвиняя власть в масштабных нарушениях.

Протесты сопровождались жестокими действиями со стороны силовых структур, применявших насилие, проводили массовые аресты и пытки задержанных. Это вызвало широкий резонанс и осуждение международного сообщества.