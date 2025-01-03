Лукашенко зібрався до Китаю перед "виборами" у Білорусі — чому саме тепер

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко планує відвідати Китай уже цього місяця. Він нібито хоче посилити співпрацю між країнами.
Головні тези:
- Лукашенко збирається відвідати Китай перед «виборами» в Білорусі з метою посилення співпраці між країнами.
- Лукашенко розраховує на Китай як посередника у розблокуванні транспортних перевезень до Євросоюзу.
- Білорусь сподівається активізувати спільні проєкти з Китаєм у промисловості, фармацевтиці та машинобудуванні.
- Наступні «вибори» в Білорусі відбудуться 26 січня.
Лукашенко зібрався до Китаю перед "виборами" у Білорусі
У Центрі протидії дезінформації звернули увагу, що візит Лукашенка до Китаю відбудеться перед "виборами" в Білорусі, які відбудуться 26 січня.
Це буде третя поїздка білоруського диктатора до КНР за останні три роки.
За даними Центру, Лукашенко хоче розвивати відносини Білорусі з Китаєм для підтримки режиму і посилення переговорних позицій із Кремлем. Оскільки Білорусь перебуває в міжнародній ізоляції та зазнає тиску через присутність військ РФ на своїй території, фінансові зобов'язання за кредитами та залежність від енергоресурсів.
Мінськ прагне активізувати спільні білорусько-китайські проєкти, такі як промисловий кластер "Вялікі Камень", співпраця у фармацевтиці, машинобудуванні та військово-промисловому комплексі, — пише ЦПД.
Також Білорусь сподівається на Китай як на посередника в розблокуванні транспортних перевезень до Євросоюзу.
Лукашенко знову йде на “вибори”
Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка кандидатом у президенти країни.
Лише нещодавно посол Росії у Білорусі Борис Гризлов заявив, що Москва готова "допомогти" Мінську у разі "спроб дестабілізації" під час виборів.
Масові протести в Республіці Білорусь, які розгорнулися у 2020–2021 роках, стали одним із найпотужніших проявів громадянського невдоволення в історії країни. Вони почалися після президентських виборів, що відбулися 9 серпня 2020 року. Офіційні дані оголосили Лукашенка "переможцем" із результатом понад 80% голосів, проте значна частина суспільства і міжнародні організації заявили про фальсифікацію виборів, звинувачуючи владу у масштабних порушеннях.
Протести супроводжувалися жорстокими діями з боку силових структур, які застосовували насильство, проводили масові арешти й тортури затриманих. Це викликало широкий резонанс і осуд міжнародної спільноти.
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