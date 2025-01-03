Лукашенко зібрався до Китаю перед "виборами" у Білорусі — чому саме тепер

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко планує відвідати Китай уже цього місяця. Він нібито хоче посилити співпрацю між країнами.

Лукашенко зібрався до Китаю перед "виборами" у Білорусі

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу, що візит Лукашенка до Китаю відбудеться перед "виборами" в Білорусі, які відбудуться 26 січня.

Це буде третя поїздка білоруського диктатора до КНР за останні три роки.

За даними Центру, Лукашенко хоче розвивати відносини Білорусі з Китаєм для підтримки режиму і посилення переговорних позицій із Кремлем. Оскільки Білорусь перебуває в міжнародній ізоляції та зазнає тиску через присутність військ РФ на своїй території, фінансові зобов'язання за кредитами та залежність від енергоресурсів.

Мінськ прагне активізувати спільні білорусько-китайські проєкти, такі як промисловий кластер "Вялікі Камень", співпраця у фармацевтиці, машинобудуванні та військово-промисловому комплексі, — пише ЦПД.

Також Білорусь сподівається на Китай як на посередника в розблокуванні транспортних перевезень до Євросоюзу.

Лукашенко знову йде на “вибори”

Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка кандидатом у президенти країни.

Зазначається, що з 1 по 25 січня 2025 року у Білорусі триватиме передвиборча агітація. Самі ж вибори призначені на 26 січня. Поширити

Лише нещодавно посол Росії у Білорусі Борис Гризлов заявив, що Москва готова "допомогти" Мінську у разі "спроб дестабілізації" під час виборів.

Масові протести в Республіці Білорусь, які розгорнулися у 2020–2021 роках, стали одним із найпотужніших проявів громадянського невдоволення в історії країни. Вони почалися після президентських виборів, що відбулися 9 серпня 2020 року. Офіційні дані оголосили Лукашенка "переможцем" із результатом понад 80% голосів, проте значна частина суспільства і міжнародні організації заявили про фальсифікацію виборів, звинувачуючи владу у масштабних порушеннях.

Протести супроводжувалися жорстокими діями з боку силових структур, які застосовували насильство, проводили масові арешти й тортури затриманих. Це викликало широкий резонанс і осуд міжнародної спільноти.