Хто може знищити режим Лукашенка — відповідь Тихановської
Категорія
Політика
Дата публікації

Хто може знищити режим Лукашенка — відповідь Тихановської

Тихановська

Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська припускає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може втратити владу внаслідок перевороту, зокрема й за участі бійців Полку Каліновського.

Головні тези:

  • Світлана Тихановська розглядає різні сценарії повалення режиму Лукашенка.
  • Опозиціонерка надіється, що зміна влади буде відбуватися мирним шляхом.
  • Бійці Полку Каліновського, який воює у складі ЗСУ, мають намір визволити Білорусь через захист України від російської агресії.

Можливу різні сценарії краху диктатури Лукашенка

Як зазначила опозиціонерка, яка мала б стати легітимного президенткою Білорусі, у її країні до воїнів Полку Кастуся Каліновського, які стали на бік України "ставляться з великою повагою та надією", оскільки вони у майбутньому стануть основою білоруської армії.

Також багато хто очікує, що зрештою саме бійці з Полку Каліновського звільнять Білорусь. Звичайно, тут може бути багато сценаріїв. Хотілося би, щоб усе відбулося мирно, але хто знає, як воно буде.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська

Лідерка демократичних сил Білорусі

За словами політикині, вона досі плекає надію, що це буде мирний сценарій зміни влади шляхом чесних виборів.

Але, звичайно, сценаріїв може бути більше. Може бути палацовий переворот. І тут свою роль можуть зіграти наші військові, які зараз є в Україні. Але ми повинні бути готові, — попередила Світлана Тихановська.

Що важливо знати про Полк Каліновського

Полк імені Кастуся Каліновського — військова фармація у складі Збройних сил України.

Вона була створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення країни-агресорки Росії.

Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці.

Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: “Визволення Білорусі через визволення України”.

Білоруси відчувають силу та національну гордість, беручи участь у військових операціях для знищення російських окупантів.

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