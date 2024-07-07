За словами тимчасово виконуючого обовʼязки командира Полка Каліновського Павла “Дзядзьки” Шурмея в інтерв'ю Online.ua, для перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні Україні потрібна непохитна підтримка західних партнерів та заходи, спрямовані на мобілізацію чоловіків, а також власне військове виробництво.

Полк імені Кастуся Каліновського – військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».

За яких умов Україна переможе у розв’язаній Росією злочинній війні

Якщо станеться так, що Захід почне допомагати на всю міць, на всі 100%, Україна може вистояти. Усі переговори щодо кордонів на тих лініях, які зараз, рік, три роки, п'ять років, десять років. Росія відновить свої сили та спробує зробити так, щоб Україна залежала від неї. Необхідно розуміти, що Росії не потрібні незалежні Україна, Білорусь із незалежною політикою, - пояснює Павло “Дзядзька” Шурмей. Поширити

Т.В.О. командира Полку Каліновського додав, що керівництво України має відмовитись від старих радянських підходів щодо укомплектування та підготовки військових.

За його словами, багатьом чоловікам в Україні необхідно у буквальному сенсі стукати у двері їхніх будинків.

Психологія людей, на жаль, потребує “тук-тук-тук”, щоб їм постукали. На жаль, так. Я також згадую Другу світову війну. Ми всі просто розглядаємо її більше з боку Радянського Союзу. Коли все для фронту, все для перемоги, якщо продукція – ці карти, обмеження, якщо просто з ранку до вечора, то на заводах працюють на фронт, зброя, техніка, боєприпаси. І все, все, просто працює на перемогу. Ну в Європі, в Англії, так само німці використовували їхню авіацію. Англію, Лондон бомбили постійно, умовно, фау-один, ракети, прильоти. Англія на собі це все так само відчувала. У них теж, як я пам'ятаю, були пайки і все як у Радянському Союзі, там з ранку до вечора молодь працювала і старі працювали, всі. Але в США це не так сильно відчувалося, як зараз в Україні. Так, заводи там працюють? Працюють. Снаряди виробляються? Виробляються. Увечері ми можемо сходити до ресторану, а у вихідні поїхали десь погуляли. Мені цікаво, як жили США у 1941 – 1945 роках, мені здається, щось подібне відбувається і тут, - наголошує Т.В.О. командира Полку Каліновського. Поширити

Чим загрожує Україні “замороження” розв’язаної Росією війни

За словами тимчасово виконуючого обовʼязки командира Полка Каліновського Павла “Дзядзьки” Шурмея в інтерв'ю Online.ua, Росія розв'яже нову війну проти України, якщо наразі все залишиться на тих лініях, які існують.

Т.В.О. командира Полку Каліновського додав, що у разі, якщо все залишиться на існуючих лініях зіткнення, з окупацією Росією Криму, частини Донбасу та півдня України, то Росія намагатиметься зібрати сил для нової агресії.

Він також додав, що доля кожного українця у його руках. Можна думати, що прості люди нічого не вирішують, що все вирішують політики, однак доля України в руках кожного українця і чим скоріше всі це зрозуміють, тим скоріше настане перемога.