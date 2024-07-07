За словами тимчасово виконуючого обовʼязки командира Полка Каліновського Павла “Дзядзьки” Шурмея в інтерв'ю Online.ua, для перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні Україні потрібна непохитна підтримка західних партнерів та заходи, спрямовані на мобілізацію чоловіків, а також власне військове виробництво.
Головні тези:
- Непохитна підтримка західних партнерів та мобілізація чоловіків – ключові складові перемоги України у війні з Росією.
- Для захисту незалежності України необхідно відмовитися від старих підходів та активно розвивати військову галузь.
- Кожному українцю важливо розуміти відповідальність за майбутнє країни, оскільки доля України в їхніх руках.
- Росія може здійснити нову агресію, якщо конфлікт з Україною залишиться невирішеним, що вимагає негайних заходів для захисту.
- Україні важливо навчитися віддавати перевагу виробництву зброї та бойової техніки для забезпечення обороноздатності країни.
Полк імені Кастуся Каліновського – військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».
За яких умов Україна переможе у розв’язаній Росією злочинній війні
Т.В.О. командира Полку Каліновського додав, що керівництво України має відмовитись від старих радянських підходів щодо укомплектування та підготовки військових.
За його словами, багатьом чоловікам в Україні необхідно у буквальному сенсі стукати у двері їхніх будинків.
Чим загрожує Україні “замороження” розв’язаної Росією війни
За словами тимчасово виконуючого обовʼязки командира Полка Каліновського Павла “Дзядзьки” Шурмея в інтерв'ю Online.ua, Росія розв'яже нову війну проти України, якщо наразі все залишиться на тих лініях, які існують.
Т.В.О. командира Полку Каліновського додав, що у разі, якщо все залишиться на існуючих лініях зіткнення, з окупацією Росією Криму, частини Донбасу та півдня України, то Росія намагатиметься зібрати сил для нової агресії.
Він також додав, що доля кожного українця у його руках. Можна думати, що прості люди нічого не вирішують, що все вирішують політики, однак доля України в руках кожного українця і чим скоріше всі це зрозуміють, тим скоріше настане перемога.
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