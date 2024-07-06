Чи зможе РФ розпочати нову війну проти України — прогноз т.в.о. командира Полку Каліновського
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи зможе РФ розпочати нову війну проти України — прогноз т.в.о. командира Полку Каліновського

Павло “Дзядзько” Шурмей
Джерело:  online.ua

За словами тимчасово виконуючого обовʼязки командира Полка Каліновського Павла “Дзядзьки” Шурмея в інтерв'ю Online.ua, Росія розв'яже нову війну проти України, якщо наразі все залишиться на тих лініях, які існують. 

Головні тези:

  • Нова війна з Росією можлива, якщо ситуація залишиться на тих лініях, які зараз існують, зауважує т.в.о. командира Полку Каліновського.
  • У разі збереження окупації Криму та частини Донбасу Росія може прагнути до нової агресії проти України.
  • Командир закликає росіян до повалення режиму Путіна та мріє про розпад Росії на мінідержави.
  • Доля України у руках кожного українця, і лише спільними зусиллями можна домогтися перемоги.
  • Боротьба з Російською імперією залежить від прагнення українців, білорусів та їх союзників.

Полк імені Кастуся Каліновського – військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».

Чи здатна Росія розв’язати нову війну проти України

Нова війна... Нова війна буде точно, якщо все залишиться на тих лініях, які зараз існують. І тут умовно кажучи, якщо Росія зазнає такої поразки, через яку вони будуть змушені повернутися на кордони 1991 року, тоді в них буде ще трохи розуміння, що не треба розпочинати нову війну, бо вона може закінчитися дуже. погано, - зазначає Павло “Дзядзька” Шурмей.

Т.В.О. командира Полку Каліновського додав, що у разі, якщо все залишиться на існуючих лініях зіткнення, з окупацією Росією Криму, частини Донбасу та півдня України, то Росія намагатиметься зібрати сил для нової агресії.

Ну ось, треба почекати, набратися сил, набратися сил і далі ще до Дніпра дійти, Одесу з Миколаєвом взяти. М'яко кажучи, скажімо так, по носі вони вже отримали, але вони ще не в повній сраці, - попередив Павло “Дзядзька” Шурмей.

Він також додав, що доля кожного українця у його руках. Можна думати, що прості люди нічого не вирішують, що все вирішують політики, однак доля України в руках кожного українця і чим скоріше всі це зрозуміють, тим скоріше настане перемога.

Що в Україні, що у Білорусі. Це просто. Кожен керує своєю долею, своїм життям. І якщо ти думаєш, що хтось інший вирішуватиме за тебе, тоді він і вирішить хто ти: кріпак чи іграшка, - зазначає Т.В.О. командира Полку Каліновського.

Командир Полку Каліновського закликає росіян до повалення режиму Путіна

Денис Прохоров на позивний “Кит” — командир Полку імені Кастуся Каліновського — під час інтерв’ю online.ua закликав російський народ нарешті прокинутися й повалити режим диктатора Путіна.

За слова Прохорова, він мріє про те, щоб Росія розпалася на мінідержави.

Він вважає, що це залежить від прагнення українців, білорусів та їхніх союзників знищити дієздатність “махіни” під назвою Російська імперія.

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