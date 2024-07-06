По словам временно исполняющего обязанности командира Полка Калиновского Павла "Дядзьки" Шурмея в интервью Online.ua, Россия развяжет новую войну против Украины, если все останется на тех линиях, которые существуют.
Главные тезисы
- Новая война между Россией и Украиной станет реальностью, если сохранятся текущие линии конфликта.
- И.о. командир Полка Калиновского призывает к свержению режима Путина и мечтает о распаде России на минигосударства.
- Судьба Украины зависит от каждого украинца, и только объединенные усилия позволят одержать победу над Российской империей.
- Численность Полка Калиновского около 5 тысяч белорусских добровольцев, целью которого является защита Украины от вторжения РФ.
- Распад России на минигосударства и уничтожение дееспособности Российской империи зависит от солидарности украинцев, белорусов и их союзников.
Полк имени Кастуся Калиновского – военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белорусские добровольцы. Численность – около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси из-за освобождения Украины».
Способна ли Россия развязать новую войну против Украины
Т.В.О. командира Полка Калиновского добавил, что в случае, если все останется на существующих линиях столкновения с оккупацией Россией Крыма, части Донбасса и юга Украины, Россия будет пытаться собрать сил для новой агрессии.
Он также добавил, что судьба каждого украинца в его руках. Можно думать, что простые люди ничего не решают, что все решают политики, однако судьба Украины в руках каждого украинца, и чем скорее все это поймут, тем скорей настанет победа.
Командир Полка Калиновского призывает россиян к свержению режима Путина
Денис Прохоров на позывной "Кит" - командир Полка имени Кастуся Калиновского - во время интервью online.ua призвал российский народ наконец проснуться и свергнуть режим диктатора Путина.
По словам Прохорова, он мечтает о том, чтобы Россия распалась на минигосударства.
Он считает, что это зависит от стремления украинцев, белорусов и их союзников уничтожить дееспособность махины под названием Российская империя.
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