По словам временно исполняющего обязанности командира Полка Калиновского Павла "Дядзьки" Шурмея в интервью Online.ua, Россия развяжет новую войну против Украины, если все останется на тех линиях, которые существуют.

Полк имени Кастуся Калиновского – военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белорусские добровольцы. Численность – около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси из-за освобождения Украины».

Способна ли Россия развязать новую войну против Украины

Новая война... Новая война будет точно, если все останется на существующих линиях. И здесь условно говоря, если Россия терпит такое поражение, из-за которого они будут вынуждены вернуться на границы 1991 года, тогда у них будет еще немного понимания, что не нужно начинать новую войну, потому что она может закончиться очень. плохо, - отмечает Павел "Дядзька" Шурмей. Поделиться

Т.В.О. командира Полка Калиновского добавил, что в случае, если все останется на существующих линиях столкновения с оккупацией Россией Крыма, части Донбасса и юга Украины, Россия будет пытаться собрать сил для новой агрессии.

Ну вот, подождать, набраться сил, набраться сил и дальше еще до Днепра дойти, Одессу с Николаевом взять. Мягко говоря, скажем так, по носу они уже получили, но они еще не в полной жопе, - предупредил Павел "Дядзька" Шурмей. Поделиться

Он также добавил, что судьба каждого украинца в его руках. Можно думать, что простые люди ничего не решают, что все решают политики, однако судьба Украины в руках каждого украинца, и чем скорее все это поймут, тем скорей настанет победа.

Что в Украине, что в Белоруссии. Это просто. Каждый управляет своей судьбой, своей жизнью. И если ты думаешь, что кто-то другой будет решать за тебя, тогда он и решит кто ты: крепостной или игрушка, - отмечает Т.В.О. командира Полка Калиновского. Поделиться

Командир Полка Калиновского призывает россиян к свержению режима Путина

Денис Прохоров на позывной "Кит" - командир Полка имени Кастуся Калиновского - во время интервью online.ua призвал российский народ наконец проснуться и свергнуть режим диктатора Путина.

По словам Прохорова, он мечтает о том, чтобы Россия распалась на минигосударства.

Он считает, что это зависит от стремления украинцев, белорусов и их союзников уничтожить дееспособность махины под названием Российская империя.