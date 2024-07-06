Почему беларусы воюют за Украину — объяснение в.и.о. командира Полка Калиновского

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA рассказал, что вдохновляет беларусов становиться на защиту украинского народа непосредственно на поле боя.

Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно беларуские добровольцы. Численность — около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси через освобождение Украины».

Часть беларусов уже осознала цену независимости

Как отмечает «Дзядзька», он и его собратья из Полка Калиновского — пример для всех беларусов, а также подтверждение того, что граждане РБ не боятся с оружием в руках доказывать свое право на существование, а также право на существование независимой Беларуси.

В. И.о. командира Полка никогда не сомневался в том, что он и его бойцы смогут повлиять на ход истории, отвоевать независимость своей родины, защитив суверенитет Украины.

Для меня Полк Калиновского — это пример сопротивления. Это война за победу Украины и независимость Беларуси. Украина своим примером показала, что Россия, к сожалению, не просто пшик, а, как говорится, колосс на глиняных ногах. Павел “Дзядзька” Шурмей В. и.о. командира Полка имени Кастуся Калиновского

Он также обращает внимание на то, что именно украинцы продемонстрировали беларусам, что можно выстоять против “второй армии мира”, даже если в это никто не верит.

Несмотря на то, что Украина потеряла свою боеспособную армию после развала СССР, пережила оккупацию Крыма Россией и начало РФ войны на Востоке, это не сломило дух народа.

Даже когда Запад не успевает оказывать ВСУ нужную помощь, украинские воины успешно держат оборону и показывают всему миру, каким жалким сборищем является российская армия.

Воины Полка Калиновского (Фото: bel.army)

Благодаря победе Украины Беларусь сможет также стать свободной

Павел «Дзядзька» Шурмей убежден в том, что сразу после того, как ВСУ окончательно разгромят российскую армию, у беларусов появится окно возможностей — они, наконец, смогут отстоять независимость родины, а народ вернет власть в свои руки.

Чтобы это произошло как можно скорее, тысячи беларуских добровольцев присоединились к защите Украины в войне против РФ.

Воины Полка Калиновского (Фото: bel.army)

И.о. командира Полка Калиновского также предупредил, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, всегда будет мешать развиваться и Украине, и Беларуси.