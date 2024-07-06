Почему беларусы воюют за Украину — объяснение в.и.о. командира Полка Калиновского
Категория
Украина
Дата публикации

Почему беларусы воюют за Украину — объяснение в.и.о. командира Полка Калиновского

Павел «Дзядзька» Шурмей
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Источник:  online.ua

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA рассказал, что вдохновляет беларусов становиться на защиту украинского народа непосредственно на поле боя.

Главные тезисы

  • Полк имени Кастуся Калиновского состоит исключительно из беларуских добровольцев, защищающих Украину ради освобождения собственной родины.
  • Беларусы ощущают важность своей миссии, участвуя в военных операциях по уничтожению российских оккупантов.
  • Павел “Дзядзька” Шурмей убежден, что победа украинских вооруженных сил над российской армией поможет Беларуси вернуть власть в руки народа и отстоять свою независимость.
  • Осознание цены независимости посредством участия в войне и тяжести борьбы помогает беларусам и украинцам реально оценить значение свободы.

Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно беларуские добровольцы. Численность — около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси через освобождение Украины».

Часть беларусов уже осознала цену независимости

Как отмечает «Дзядзька», он и его собратья из Полка Калиновского — пример для всех беларусов, а также подтверждение того, что граждане РБ не боятся с оружием в руках доказывать свое право на существование, а также право на существование независимой Беларуси.

В. И.о. командира Полка никогда не сомневался в том, что он и его бойцы смогут повлиять на ход истории, отвоевать независимость своей родины, защитив суверенитет Украины.

Для меня Полк Калиновского — это пример сопротивления. Это война за победу Украины и независимость Беларуси. Украина своим примером показала, что Россия, к сожалению, не просто пшик, а, как говорится, колосс на глиняных ногах.

Павел “Дзядзька” Шурмей

Павел “Дзядзька” Шурмей

В. и.о. командира Полка имени Кастуся Калиновского

Он также обращает внимание на то, что именно украинцы продемонстрировали беларусам, что можно выстоять против “второй армии мира”, даже если в это никто не верит.

Несмотря на то, что Украина потеряла свою боеспособную армию после развала СССР, пережила оккупацию Крыма Россией и начало РФ войны на Востоке, это не сломило дух народа.

Даже когда Запад не успевает оказывать ВСУ нужную помощь, украинские воины успешно держат оборону и показывают всему миру, каким жалким сборищем является российская армия.

Воины Полка Калиновского (Фото: bel.army)

Благодаря победе Украины Беларусь сможет также стать свободной

Павел «Дзядзька» Шурмей убежден в том, что сразу после того, как ВСУ окончательно разгромят российскую армию, у беларусов появится окно возможностей — они, наконец, смогут отстоять независимость родины, а народ вернет власть в свои руки.

Чтобы это произошло как можно скорее, тысячи беларуских добровольцев присоединились к защите Украины в войне против РФ.

Воины Полка Калиновского (Фото: bel.army)

И.о. командира Полка Калиновского также предупредил, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, всегда будет мешать развиваться и Украине, и Беларуси.

Люди должны понять, что свобода, независимость — просто так ты ее не получишь. В 1991 году, когда Беларусь стала независимой, и эта независимость просто упала сверху. Советский Союз развалился, вот, пожалуйста, вот уже держите вашу независимость. Люди не понимали цены этой независимости… И к сожалению, люди понимают тогда, когда это добывается кровью, здоровьем и тяжелым трудом, — подытожил «Дзядзька».

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