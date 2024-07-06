Чому білоруси воюють за Україну — пояснення т.в.о. командира Полку Каліновського

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей у інтерв’ю для Online.UA розповів, що надихає білорусів ставати на захист українського народу безпосередньо на полі бою.

Полк імені Кастуся Каліновського — військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».

Частина білорусів уже усвідомила ціну незалежності

Як зазначає «Дзядзька», він та його побратими з Полку Каліновського — приклад для всіх білорусів, а також підтвердження того, що громадяни РБ не бояться зі зброєю в руках доводити своє право на існування, а також право на існування незалежної Білорусі.

Т.в.о. командира Полку ніколи не сумнівався в тому, що він та його бійці зможуть вплинути на хід історії, відвоювати незалежність власної батьківщини, захистивши суверенітет України.

Для мене Полк Каліновського — це приклад опору. Це війна за перемогу України та за незалежність Білорусі. Україна своїм прикладом показала, що Росія, на жаль, не просто “пшик”, а, як то кажуть, колос на глиняних ногах. Павло «Дзядзька» Шурмей Т.в.о командира Полку імені Кастуся Каліновського

Він також звертає увагу на те, що саме українці продемонстрували білорусам, що можливо вистояти проти “другої армії світу”, навіть коли у це ніхто не вірить.

Попри те, що Україна втратила свою боєздатну армію після розвалу СРСР, пережила окупацію Криму Росією та початок РФ війни на Сході, це не зламало дух народу.

Навіть коли Захід не встигає надавати ЗСУ потрібну допомогу, українські воїни успішно тримають оборону й показують усьому світу, яким жалюгідним збіговиськом є російська армія.

Воїни Полку Каліновського (Фото: bel.army)

Завдяки перемозі України Білорусь зможе також стати вільною

Павло «Дзядзька» Шурмей переконаний в тому, що одразу після того, як ЗСУ остаточно розгромлять російську армію, у білорусів з'явиться вікно можливостей — вони нарешті зможуть відстояти незалежність батьківщини, а народ поверне владу до своїх рук.

Щоб це сталося якомога швидше, тисячі білоруських добровольців приєдналися до захисту України у її війні проти РФ.

Воїни Полку Каліновського (Фото: bel.army)

Т.в.о. командира Полку Каліновського також попередив, що Росія, в якому б вигляді вона не існувала, завжди буде заважити розвиватися і Україні, і Білорусі.