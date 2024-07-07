Как Украине победить Россию. Т.В.О. командира Полка Калиновского назвал универсальную формулу
Категория
Украина
Дата публикации

Как Украине победить Россию. Т.В.О. командира Полка Калиновского назвал универсальную формулу

Павел "Дзядзька" Шурмей
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Источник:  online.ua

По словам временно исполняющего обязанности командира Полка Калиновского Павла "Дзядзьки" Шурмея в интервью Online.ua, для победы в развязанной Россией преступной войне Украине нужна непреклонная поддержка западных партнеров и меры, направленные на мобилизацию мужчин, а также собственное военное производство.

Главные тезисы

  • Непреклонная поддержка западных партнеров и мобилизация мужчин - важные шаги для победы Украины в войне с Россией.
  • Украине необходимо активно развивать военную отрасль и отказаться от старых подходов для защиты независимости.
  • Руководству страны важно понимать, что Россия может осуществить новую агрессию, требуя немедленных мер по защите.
  • Психология людей играет важную роль в поддержании обороноспособности страны, требуя активного участия каждого гражданина.
  • Развитие военного производства и укомплектование военных для обеспечения победы - ключевые стратегии, подчеркнутые командиром Полка Калиновского.

Полк имени Кастуся Калиновского – военное формирование в составе ВСУ, созданное в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белорусские добровольцы. Численность – около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси из-за освобождения Украины».

В каких условиях Украина победит в развязанной Россией преступной войне

Если случится так, что Запад станет помогать на всю мощь, на все 100%, Украина может выстоять. Все переговоры о границах на тех линиях, которые сейчас, год, три года, пять лет, десять лет. Россия восстановит свои силы и попытается сделать так, чтобы Украина зависела от нее. Необходимо понимать, что России не нужны независимые Украина, Белоруссия с независимой политикой, - объясняет Павел "Дзядзька" Шурмей.

Т.В.О. командира Полка Калиновского добавил, что руководство Украины должно отказаться от старых советских подходов по укомплектованию и подготовке военных.

По его словам, многим мужчинам в Украине необходимо в буквальном смысле стучать в двери их домов.

Психология людей, к сожалению, нуждается в "тук-тук-тук", чтобы им постучали. К сожалению да. Я также вспоминаю о Второй мировой войне. Мы все просто рассматриваем его больше со стороны Советского Союза. Когда все для фронта, все для победы, если продукция – это карты, ограничения, если просто с утра до вечера, то на заводах работают на фронт, оружие, техника, боеприпасы. И все, все просто работает на победу. Ну, в Европе, в Англии, так же немцы использовали их авиацию. Англию, Лондон бомбили постоянно, условно, фау-один, ракеты, прилеты. Англия на себе все это так же чувствовала. У них тоже, как я помню, были пайки и все как в Советском Союзе, там с утра до вечера молодежь работала и старики работали, все. Но в США это не так ощущалось, как сейчас в Украине. Да, заводы там работают? Работают. Снаряды производятся? Производятся. Вечером мы можем сходить в ресторан, а по выходным поехали где-то погуляли. Мне интересно, как жили США в 1941 – 1945 годах, мне кажется, что-то подобное происходит и здесь, - подчеркивает Т.В.А. командира Полка Калиновского.

Чем грозит Украине "заморозка" развязанной Россией войны

По словам временно исполняющего обязанности командира Полка Калиновского Павла "Дзядзьки" Шурмея в интервью Online.ua, Россия развяжет новую войну против Украины, если все останется на тех линиях, которые существуют.

Т.В.О. командира Полка Калиновского добавил, что в случае, если все останется на существующих линиях столкновения с оккупацией Россией Крыма, части Донбасса и юга Украины, Россия будет пытаться собрать сил для новой агрессии.

Он также добавил, что судьба каждого украинца в его руках. Можно думать, что простые люди ничего не решают, что все решают политики, однако судьба Украины в руках каждого украинца, и чем скорее все это поймут, тем скорей настанет победа.

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