По словам временно исполняющего обязанности командира Полка Калиновского Павла "Дзядзьки" Шурмея в интервью Online.ua, для победы в развязанной Россией преступной войне Украине нужна непреклонная поддержка западных партнеров и меры, направленные на мобилизацию мужчин, а также собственное военное производство.
Главные тезисы
- Непреклонная поддержка западных партнеров и мобилизация мужчин - важные шаги для победы Украины в войне с Россией.
- Украине необходимо активно развивать военную отрасль и отказаться от старых подходов для защиты независимости.
- Руководству страны важно понимать, что Россия может осуществить новую агрессию, требуя немедленных мер по защите.
- Психология людей играет важную роль в поддержании обороноспособности страны, требуя активного участия каждого гражданина.
- Развитие военного производства и укомплектование военных для обеспечения победы - ключевые стратегии, подчеркнутые командиром Полка Калиновского.
Полк имени Кастуся Калиновского – военное формирование в составе ВСУ, созданное в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белорусские добровольцы. Численность – около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси из-за освобождения Украины».
В каких условиях Украина победит в развязанной Россией преступной войне
Т.В.О. командира Полка Калиновского добавил, что руководство Украины должно отказаться от старых советских подходов по укомплектованию и подготовке военных.
По его словам, многим мужчинам в Украине необходимо в буквальном смысле стучать в двери их домов.
Чем грозит Украине "заморозка" развязанной Россией войны
По словам временно исполняющего обязанности командира Полка Калиновского Павла "Дзядзьки" Шурмея в интервью Online.ua, Россия развяжет новую войну против Украины, если все останется на тех линиях, которые существуют.
Т.В.О. командира Полка Калиновского добавил, что в случае, если все останется на существующих линиях столкновения с оккупацией Россией Крыма, части Донбасса и юга Украины, Россия будет пытаться собрать сил для новой агрессии.
Он также добавил, что судьба каждого украинца в его руках. Можно думать, что простые люди ничего не решают, что все решают политики, однако судьба Украины в руках каждого украинца, и чем скорее все это поймут, тем скорей настанет победа.
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