Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей у інтерв’ю для Online.UA зазначив, що росіяни звикли жити при диктаторах, які знищували власне населення та відбирали свободу.
Головні тези:
- Полк імені Кастуся Каліновського налічує близько 5 тисяч білоруських добровольців та має мету визволення Білорусі через визволення України.
- Україна може перемогти війну з Росією лише за умови повної підтримки Заходу та відмови від радянських підходів у військовій підготовці.
- Психологічна підготовка українських чоловіків до оборони своєї країни визначатиме результат у війні.
- Дзядзька співвідносить сучасну ситуацію в Україні з періодом Другої світової війни, вказуючи на необхідність мобілізації та відданості у перемозі.
Полк імені Кастуся Каліновського — військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».
Росія не змінилася за останні 100 років
Як зазначає «Дзядзька», росіяни звикли жити при “царях”, які принижують та знищують своє населення. Ба більше, росіяни не розуміють, що таке свобода та як самостійно брати відповідальність за своє життя.
Павло «Дзядзька» Шурмей звертає увагу на те, що російська інтелігенція закінчується там, де починаються інтереси Російської імперії.
За яких умов Україна переможе у розв’язаній Росією злочинній війні
Т.в.о. командира Полку Каліновського додав, що керівництво України має відмовитись від старих радянських підходів щодо укомплектування та підготовки військових.
За його словами, багатьом чоловікам в Україні необхідно у буквальному сенсі стукати у двері їхніх будинків.
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