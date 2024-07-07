Обожнюють мазохізм. «Дзядзька» з Полку Каліновського висміяв росіян
Категорія
Україна
Дата публікації

Обожнюють мазохізм. «Дзядзька» з Полку Каліновського висміяв росіян

Обожнюють мазохізм. «Дзядзька» з Полку Каліновського висміяв росіян
Джерело:  online.ua

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей у інтерв’ю для Online.UA зазначив, що росіяни звикли жити при диктаторах, які знищували власне населення та відбирали свободу.

Головні тези:

 

  • Полк імені Кастуся Каліновського налічує близько 5 тисяч білоруських добровольців та має мету визволення Білорусі через визволення України.
  • Україна може перемогти війну з Росією лише за умови повної підтримки Заходу та відмови від радянських підходів у військовій підготовці.
  • Психологічна підготовка українських чоловіків до оборони своєї країни визначатиме результат у війні.
  • Дзядзька співвідносить сучасну ситуацію в Україні з періодом Другої світової війни, вказуючи на необхідність мобілізації та відданості у перемозі.

Полк імені Кастуся Каліновського — військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».

Росія не змінилася за останні 100 років

Як зазначає «Дзядзька», росіяни звикли жити при “царях”, які принижують та знищують своє населення. Ба більше, росіяни не розуміють, що таке свобода та як самостійно брати відповідальність за своє життя.

За сто років у Росії нічого не змінилося. Десять років тому вони вибирали десять найголовніших росіян в історії Росії. Перші три місця — Іван Грозний, Петро Перший та Сталін. Ті, хто найбільше знищували власне населення, ось що в них є. Це не просто орда, а чим “глибше нагнув, глибше засунув, і дав ще більше”, ось тоді ми любимо, це класно, інакше ми не вміємо нам потрібен цар. А чому? Тому що свобода — це відповідальність. Ти вибираєш сам, не хтось вибирає за тебе, а ти вибираєш сам. І ти відповідаєш за свою долю, за своє життя, за долю своїх дітей. Ось що таке свобода. А багатьом все одно, свобода для деяких, це — я мушу зараз сам обирати. А для інших — ми можемо робити все, що хочемо. Ні, це також не так. Свобода — це відповідальність, перше і найголовніше.

Павло «Дзядзька» Шурмей

Павло «Дзядзька» Шурмей

Т.в.о командира Полку імені Кастуся Каліновського

Павло «Дзядзька» Шурмей звертає увагу на те, що російська інтелігенція закінчується там, де починаються інтереси Російської імперії.

Слов'ян там стає все менше і менше. Головна відповідь — орда. Це просто орда. Якщо немає нічого свого, то немає нічого, — підсумував «Дзядзька».

За яких умов Україна переможе у розв’язаній Росією злочинній війні

Якщо станеться так, що Захід почне допомагати на всю міць, на всі 100%, Україна може вистояти. Усі переговори щодо кордонів на тих лініях, які зараз, рік, три роки, п'ять років, десять років. Росія відновить свої сили та спробує зробити так, щоб Україна залежала від неї. Необхідно розуміти, що Росії не потрібні незалежні Україна, Білорусь із незалежною політикою, — пояснює Павло “Дзядзька” Шурмей.

Т.в.о. командира Полку Каліновського додав, що керівництво України має відмовитись від старих радянських підходів щодо укомплектування та підготовки військових.

За його словами, багатьом чоловікам в Україні необхідно у буквальному сенсі стукати у двері їхніх будинків.

Психологія людей, на жаль, потребує “тук-тук-тук”, щоб їм постукали. На жаль, так. Я також згадую Другу світову війну. Ми всі просто розглядаємо її більше з боку Радянського Союзу. Коли все для фронту, все для перемоги, якщо продукція — ці карти, обмеження, якщо просто з ранку до вечора, то на заводах працюють на фронт, зброя, техніка, боєприпаси. І все, все, просто працює на перемогу. Ну в Європі, в Англії, так само німці використовували їхню авіацію. Англію, Лондон бомбили постійно, умовно, фау-один, ракети, прильоти. Англія на собі це все так само відчувала. У них теж, як я пам'ятаю, були пайки і все як у Радянському Союзі, там з ранку до вечора молодь працювала і старі працювали, всі. Але в США це не так сильно відчувалося, як зараз в Україні. Так, заводи там працюють? Працюють. Снаряди виробляються? Виробляються. Увечері ми можемо сходити до ресторану, а у вихідні поїхали десь погуляли. Мені цікаво, як жили США у 1941 — 1945 роках, мені здається, щось подібне відбувається і тут, — наголошує Т.В.О. командира Полку Каліновського.

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