Полк імені Кастуся Каліновського — військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».

Росія не змінилася за останні 100 років

Як зазначає «Дзядзька», росіяни звикли жити при “царях”, які принижують та знищують своє населення. Ба більше, росіяни не розуміють, що таке свобода та як самостійно брати відповідальність за своє життя.

За сто років у Росії нічого не змінилося. Десять років тому вони вибирали десять найголовніших росіян в історії Росії. Перші три місця — Іван Грозний, Петро Перший та Сталін. Ті, хто найбільше знищували власне населення, ось що в них є. Це не просто орда, а чим “глибше нагнув, глибше засунув, і дав ще більше”, ось тоді ми любимо, це класно, інакше ми не вміємо нам потрібен цар. А чому? Тому що свобода — це відповідальність. Ти вибираєш сам, не хтось вибирає за тебе, а ти вибираєш сам. І ти відповідаєш за свою долю, за своє життя, за долю своїх дітей. Ось що таке свобода. А багатьом все одно, свобода для деяких, це — я мушу зараз сам обирати. А для інших — ми можемо робити все, що хочемо. Ні, це також не так. Свобода — це відповідальність, перше і найголовніше. Павло «Дзядзька» Шурмей Т.в.о командира Полку імені Кастуся Каліновського

Павло «Дзядзька» Шурмей звертає увагу на те, що російська інтелігенція закінчується там, де починаються інтереси Російської імперії.

Слов'ян там стає все менше і менше. Головна відповідь — орда. Це просто орда. Якщо немає нічого свого, то немає нічого, — підсумував «Дзядзька». Поширити

За яких умов Україна переможе у розв’язаній Росією злочинній війні

Якщо станеться так, що Захід почне допомагати на всю міць, на всі 100%, Україна може вистояти. Усі переговори щодо кордонів на тих лініях, які зараз, рік, три роки, п'ять років, десять років. Росія відновить свої сили та спробує зробити так, щоб Україна залежала від неї. Необхідно розуміти, що Росії не потрібні незалежні Україна, Білорусь із незалежною політикою, — пояснює Павло “Дзядзька” Шурмей. Поширити

Т.в.о. командира Полку Каліновського додав, що керівництво України має відмовитись від старих радянських підходів щодо укомплектування та підготовки військових.

За його словами, багатьом чоловікам в Україні необхідно у буквальному сенсі стукати у двері їхніх будинків.