Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно беларусские добровольцы. Численность — около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси через освобождение Украины».

Россия не изменилась за последние 100 лет

Как отмечает «Дзядзька», россияне привыкли жить при царях, которые унижают и уничтожают свое население. Более того, россияне не понимают, что такое свобода и как самостоятельно брать ответственность за свою жизнь.

За сто лет в России ничего не изменилось. Десять лет назад они выбирали десять главных россиян в истории России. Первые три места — Иван Грозный, Петр Первый и Сталин. Те, кто больше всего уничтожал собственное население, вот что у них есть. Это не просто орда, а чем "глубже нагнул, глубже засунул и дал еще больше", вот тогда мы любим, это классно, иначе мы не умеем нам нужен царь. А почему? Потому что свобода — это ответственность. Ты выбираешь сам, не кто выбирает за тебя, а ты выбираешь сам. И ты отвечаешь за свою судьбу, за свою жизнь, за судьбу своих детей. Вот что такое свобода. А многим все равно, свобода для некоторых, это — я должен сам выбирать. А для других мы можем делать все, что хотим. Нет, это тоже не так. Свобода — это ответственность, первое и самое главное. Павел «Дзядзька» Шурмей В.и.о командира Полка имени Кастуся Калиновского

Павел «Дзядзька» Шурмей обращает внимание на то, что русская интеллигенция заканчивается там, где начинаются интересы Российской империи.

Славян там становится все меньше и меньше. Главный ответ — орда. Это просто орда. Если нет ничего своего, то нет ничего, — подытожил «Дзядзька». Поделиться

В каких условиях Украина победит в развязанной Россией преступной войне

Если случится так, что Запад станет помогать на всю мощь, на все 100%, Украина может выстоять. Все переговоры о границах на тех линиях, которые сейчас, год, три года, пять лет, десять лет. Россия восстановит свои силы и попытается сделать так, чтобы Украина зависела от нее. Необходимо понимать, что России не нужны независимые Украина, Беларусь с независимой политикой, — объясняет Павел “Дзядзька” Шурмей. Поделиться

В.и.о. командира Полка Калиновского добавил, что руководство Украины должно отказаться от старых советских подходов по укомплектованию и подготовке военных.

По его словам, многим мужчинам в Украине необходимо в буквальном смысле стучать в двери их домов.