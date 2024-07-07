Обожают мазохизм. « Дзядзька» из Полка Калиновского высмеял россиян
Категория
Украина
Дата публикации

Обожают мазохизм. « Дзядзька» из Полка Калиновского высмеял россиян

Обожают мазохизм. « Дзядзька» из Полка Калиновского высмеял россиян
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Источник:  online.ua

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA отметил, что россияне привыкли жить при диктаторах, которые уничтожали собственное население и отбирали свободу.

Главные тезисы

 

  • Полк Калиновского, состоящий из беларусских добровольцев, стремится освободить Беларусь через защиту Украины.
  • Украина сможет победить в войне с Россией при полной поддержке Запада и отказе от советских подходов в военной подготовке.
  •  Психология украинцев должна измениться, чтобы борьба за свободу стала более эффективной, как во времена Второй мировой войны.

Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно беларусские добровольцы. Численность — около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси через освобождение Украины».

Россия не изменилась за последние 100 лет

Как отмечает «Дзядзька», россияне привыкли жить при царях, которые унижают и уничтожают свое население. Более того, россияне не понимают, что такое свобода и как самостоятельно брать ответственность за свою жизнь.

За сто лет в России ничего не изменилось. Десять лет назад они выбирали десять главных россиян в истории России. Первые три места — Иван Грозный, Петр Первый и Сталин. Те, кто больше всего уничтожал собственное население, вот что у них есть. Это не просто орда, а чем "глубже нагнул, глубже засунул и дал еще больше", вот тогда мы любим, это классно, иначе мы не умеем нам нужен царь. А почему? Потому что свобода — это ответственность. Ты выбираешь сам, не кто выбирает за тебя, а ты выбираешь сам. И ты отвечаешь за свою судьбу, за свою жизнь, за судьбу своих детей. Вот что такое свобода. А многим все равно, свобода для некоторых, это — я должен сам выбирать. А для других мы можем делать все, что хотим. Нет, это тоже не так. Свобода — это ответственность, первое и самое главное.

Павел «Дзядзька» Шурмей

Павел «Дзядзька» Шурмей

В.и.о командира Полка имени Кастуся Калиновского

Павел «Дзядзька» Шурмей обращает внимание на то, что русская интеллигенция заканчивается там, где начинаются интересы Российской империи.

Славян там становится все меньше и меньше. Главный ответ — орда. Это просто орда. Если нет ничего своего, то нет ничего, — подытожил «Дзядзька».

В каких условиях Украина победит в развязанной Россией преступной войне

Если случится так, что Запад станет помогать на всю мощь, на все 100%, Украина может выстоять. Все переговоры о границах на тех линиях, которые сейчас, год, три года, пять лет, десять лет. Россия восстановит свои силы и попытается сделать так, чтобы Украина зависела от нее. Необходимо понимать, что России не нужны независимые Украина, Беларусь с независимой политикой, — объясняет Павел “Дзядзька” Шурмей.

В.и.о. командира Полка Калиновского добавил, что руководство Украины должно отказаться от старых советских подходов по укомплектованию и подготовке военных.

По его словам, многим мужчинам в Украине необходимо в буквальном смысле стучать в двери их домов.

Психология людей, к сожалению, нуждается в "тук-тук-тук", чтобы им постучали. К сожалению да. Я также вспоминаю о Второй мировой войне. Мы все просто рассматриваем его больше со стороны Советского Союза. Когда все для фронта, все для победы, если продукция — эти карты, ограничения, если просто с утра до вечера, то на заводах работают на фронт, оружие, техника, боеприпасы. И все, все просто работает на победу. Ну, в Европе, в Англии, так же немцы использовали их авиацию. Англию, Лондон бомбили постоянно, условно, фау-один, ракеты, прилеты. Англия на себе все это так же чувствовала. У них тоже, как я помню, были пайки и все как в Советском Союзе, там с утра до вечера молодежь работала и старики работали, все. Но в США это не так ощущалось, как сейчас в Украине. Да, заводы там работают? Работают. Снаряды производятся? Производятся. Вечером мы можем сходить в ресторан, а по выходным поехали где-то погуляли. Мне интересно, как жили США в 1941-1945 годах, мне кажется, что-то подобное происходит и здесь, — отмечает Т.В.А. командира Полка Калиновского.

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