Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA отметил, что россияне привыкли жить при диктаторах, которые уничтожали собственное население и отбирали свободу.
Главные тезисы
- Полк Калиновского, состоящий из беларусских добровольцев, стремится освободить Беларусь через защиту Украины.
- Украина сможет победить в войне с Россией при полной поддержке Запада и отказе от советских подходов в военной подготовке.
- Психология украинцев должна измениться, чтобы борьба за свободу стала более эффективной, как во времена Второй мировой войны.
Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно беларусские добровольцы. Численность — около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси через освобождение Украины».
Россия не изменилась за последние 100 лет
Как отмечает «Дзядзька», россияне привыкли жить при царях, которые унижают и уничтожают свое население. Более того, россияне не понимают, что такое свобода и как самостоятельно брать ответственность за свою жизнь.
Павел «Дзядзька» Шурмей обращает внимание на то, что русская интеллигенция заканчивается там, где начинаются интересы Российской империи.
В каких условиях Украина победит в развязанной Россией преступной войне
В.и.о. командира Полка Калиновского добавил, что руководство Украины должно отказаться от старых советских подходов по укомплектованию и подготовке военных.
По его словам, многим мужчинам в Украине необходимо в буквальном смысле стучать в двери их домов.
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