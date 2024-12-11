Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская предполагает, что беларуский диктатор Александр Лукашенко может потерять власть в результате переворота, в том числе при участии бойцов Полка Калиновского.

Возможны разные сценарии краха диктатуры Лукашенко

Как отметила оппозиционерка, которая должна была стать легитимным президентом Беларуси, в ее стране к воинам Полка Кастуся Калиновского, которые стали на сторону Украины, "относятся с большим уважением и надеждой", поскольку они в будущем станут основой беларуской армии.

Также многие ожидают, что в конце концов именно бойцы из Полка Калиновского освободят Беларусь. Конечно, здесь может быть много сценариев. Хотелось, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет. Светлана Тихановская Лидер демократических сил Беларуси

По словам политика, она до сих пор питает надежду, что это будет мирный сценарий смены власти путем честных выборов.

Но, конечно, сценариев может быть больше. Может быть, дворцовый переворот. И здесь свою роль могут сыграть наши военные, которые сейчас в Украине, — предупредила Светлана Тихановская. Поделиться

Что важно знать про Полк Калиновского

Полк имени Кастуся Калиновского – военная фармация в составе Вооруженных сил Украины.

Она была создана в марте 2022 с целью защиты Украины от вторжения страны-агрессорки России.

Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белруские добровольцы.

Численность – около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: "Освобождение Беларуси через освобождение Украины".

Беларусы испытывают силу и национальную гордость, участвуя в военных операциях с целью уничтожения росскийских оккупантов.