Кто может уничтожить режим Лукашенко — ответ Тихановской

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская предполагает, что беларуский диктатор Александр Лукашенко может потерять власть в результате переворота, в том числе при участии бойцов Полка Калиновского.
Главные тезисы
- Светлана Тихановская рассматривает разные сценарии свержения режима Лукашенко.
- Оппозиционерка надеется, что смена власти будет происходить мирным путем.
- Бойцы Полка Калиновского, воюющего в составе ВСУ, намерены освободить Беларусь через защиту Украины от российской агрессии.
Возможны разные сценарии краха диктатуры Лукашенко
Как отметила оппозиционерка, которая должна была стать легитимным президентом Беларуси, в ее стране к воинам Полка Кастуся Калиновского, которые стали на сторону Украины, "относятся с большим уважением и надеждой", поскольку они в будущем станут основой беларуской армии.
По словам политика, она до сих пор питает надежду, что это будет мирный сценарий смены власти путем честных выборов.
Что важно знать про Полк Калиновского
Полк имени Кастуся Калиновского – военная фармация в составе Вооруженных сил Украины.
Она была создана в марте 2022 с целью защиты Украины от вторжения страны-агрессорки России.
Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белруские добровольцы.
Численность – около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: "Освобождение Беларуси через освобождение Украины".
Беларусы испытывают силу и национальную гордость, участвуя в военных операциях с целью уничтожения росскийских оккупантов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-