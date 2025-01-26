Лукашенко цинічно назвав білоруських миротворців "найкращим варіантом" для України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що лише білоруські миротворці могли б гарантувати нормальні відносини між Україною та Росією. Однак Мінськ не планує відправляти їх на лінію фронту.
Головні тези:
- Лукашенко висловив пропозицію використовувати білоруських миротворців для забезпечення “стабільних відносин” між Україною та Росією.
- Заява диктатора викликає сумніви серед української громадськості та об'єктивних спостерігачів.
- Нелегітимні президентські вибори у Білорусі та загрози відключення Інтернету на тлі опозиційних рухів у країні.
- Багато білорусів не визнають перемогу Лукашенка на минулих виборах та продовжують висловлювати протести проти його режиму.
Лукашенко заявив, що готовий помирити "середнього і старшого братів"
Диктатор також підкреслив, що Білорусь не має наміру надсилати своїх військових на фронт.
Лукашенко визнав, що таке рішення не буде підтримане ні Києвом, ні країнами Заходу.
У Білорусі розпочалися чергові "вибори Лукашенка"
26 січня в Білорусі розпочалися так звані президентські "вибори", у яких знову бере участь самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
Загалом у країні створено 5325 виборчих дільниць. На офіційному сайті ЦВК Білорусі запущено сервіс пошуку дільниць, де виборці можуть дізнатися місце голосування за своїми даними.
При цьому наголошується, що голосування має бути особистим, і делегування голосу не допускається.
Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко заявив, що міжнародні спостерігачі нібито моніторять процес по всій країні. Найбільша кількість спостерігачів представлена країнами СНД, за ними йде місія ШОС.
Напередодні виборів Лукашенко вже пригрозив повним відключенням інтернету, якщо ситуація повториться, як у 2020 році, коли після президентських виборів почалися масові протести.
Тоді для їхнього придушення було введено обмеження на доступ до інтернету, що тривали кілька діб. Багато білорусів вважають ці вибори нелегітимними, і не визнають перемогу Лукашенка на попередніх президентських перегонах.
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