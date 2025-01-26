Лукашенко цинічно назвав білоруських миротворців "найкращим варіантом" для України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що лише білоруські миротворці могли б гарантувати нормальні відносини між Україною та Росією. Однак Мінськ не планує відправляти їх на лінію фронту.

Лукашенко заявив, що готовий помирити "середнього і старшого братів"

Якщо говорити про довіру та справедливість — то крім білоруської армії, альтернативи немає. Це не означає, що я направлю свої війська як миротворців — ні. Але якщо хочемо, щоб усе було так, як домовляться, то тільки білоруси можуть це забезпечити. Інші сторони будуть діяти у власних інтересах — хтось на Захід, хтось на Схід, — заявив Лукашенко. Поширити

Диктатор також підкреслив, що Білорусь не має наміру надсилати своїх військових на фронт.

Я не прагну туди потрапити і, на сьогоднішній день, не збираюся направляти туди миротворців. Але тільки білоруси можуть гарантувати нормальні відносини між "старшим" і "молодшим" братом", — цинічно заявив Лукашенко. Поширити

Лукашенко визнав, що таке рішення не буде підтримане ні Києвом, ні країнами Заходу.

У Білорусі розпочалися чергові "вибори Лукашенка"

26 січня в Білорусі розпочалися так звані президентські "вибори", у яких знову бере участь самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Загалом у країні створено 5325 виборчих дільниць. На офіційному сайті ЦВК Білорусі запущено сервіс пошуку дільниць, де виборці можуть дізнатися місце голосування за своїми даними.

При цьому наголошується, що голосування має бути особистим, і делегування голосу не допускається.

Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко заявив, що міжнародні спостерігачі нібито моніторять процес по всій країні. Найбільша кількість спостерігачів представлена країнами СНД, за ними йде місія ШОС.

Напередодні виборів Лукашенко вже пригрозив повним відключенням інтернету, якщо ситуація повториться, як у 2020 році, коли після президентських виборів почалися масові протести.

Тоді для їхнього придушення було введено обмеження на доступ до інтернету, що тривали кілька діб. Багато білорусів вважають ці вибори нелегітимними, і не визнають перемогу Лукашенка на попередніх президентських перегонах.