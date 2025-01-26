Лукашенко цинично назвал белорусских миротворцев "лучшим вариантом" для Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что только белорусские миротворцы могли бы гарантировать нормальные отношения между Украиной и Россией. Однако Минск не собирается отправлять их на линию фронта.

Лукашенко заявил, что готов помирить "среднего и старшего братьев"

Если говорить о доверии и справедливости — кроме белорусской армии, альтернативы нет. Это не значит, что я направлю свои войска как миротворцев — нет. Но если хотим, чтобы все было так, как договорятся, только белорусы могут это обеспечить. Другие стороны будут действовать в собственных интересах — кто-то на Запад, кто-то на Восток, — заявил Лукашенко. Поделиться

Диктатор также подчеркнул, что Беларусь не намерена отправлять своих военных на фронт.

Я не стремлюсь туда попасть и, на сегодняшний день, не собираюсь направлять туда миротворцев. Но только белорусы могут гарантировать нормальные отношения между "старшим" и "младшим" братом", — цинично заявил Лукашенко. Поделиться

Лукашенко признал, что такое решение не будет поддержано ни Киевом, ни странами Запада.

В Беларуси начались очередные "выборы Лукашенко"

26 января в Беларуси начались так называемые президентские "выборы", в которых снова участвует самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Всего в стране создано 5325 избирательных участков. На официальном сайте ЦИК Беларуси запущен сервис поиска участков, где избиратели могут узнать место голосования по своим данным.

При этом отмечается, что голосование должно быть личным и делегирование голоса не допускается.

Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил, что международные наблюдатели якобы мониторят процесс по всей стране. Наибольшее количество наблюдателей представлено странами СНГ, за ними следует миссия ШОС.

В преддверии выборов Лукашенко уже пригрозил полным отключением интернета, если ситуация повторится, как в 2020 году, когда после президентских выборов начались массовые протесты.

Тогда для их подавления были введены продолжавшиеся несколько суток ограничения на доступ к интернету. Многие белорусы считают эти выборы нелегитимными, и не признают победу Лукашенко на предыдущей президентской гонке.