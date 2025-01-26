Лукашенко цинично назвал белорусских миротворцев "лучшим вариантом" для Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что только белорусские миротворцы могли бы гарантировать нормальные отношения между Украиной и Россией. Однако Минск не собирается отправлять их на линию фронта.
Главные тезисы
- Лукашенко высказал предложение использовать белорусских миротворцев для обеспечения "стабильных отношений" между Украиной и Россией.
- Заявление диктатора вызывает сомнения у украинской общественности и объективных наблюдателей.
- Нелегитимные президентские выборы в Беларуси и угроза отключения Интернета на фоне оппозиционных движений в стране.
- Многие белорусы не признают победу Лукашенко на прошедших выборах и продолжают выражать протесты против его режима.
Лукашенко заявил, что готов помирить "среднего и старшего братьев"
Диктатор также подчеркнул, что Беларусь не намерена отправлять своих военных на фронт.
Лукашенко признал, что такое решение не будет поддержано ни Киевом, ни странами Запада.
В Беларуси начались очередные "выборы Лукашенко"
26 января в Беларуси начались так называемые президентские "выборы", в которых снова участвует самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Всего в стране создано 5325 избирательных участков. На официальном сайте ЦИК Беларуси запущен сервис поиска участков, где избиратели могут узнать место голосования по своим данным.
При этом отмечается, что голосование должно быть личным и делегирование голоса не допускается.
Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил, что международные наблюдатели якобы мониторят процесс по всей стране. Наибольшее количество наблюдателей представлено странами СНГ, за ними следует миссия ШОС.
В преддверии выборов Лукашенко уже пригрозил полным отключением интернета, если ситуация повторится, как в 2020 году, когда после президентских выборов начались массовые протесты.
Тогда для их подавления были введены продолжавшиеся несколько суток ограничения на доступ к интернету. Многие белорусы считают эти выборы нелегитимными, и не признают победу Лукашенко на предыдущей президентской гонке.
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