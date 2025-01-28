Санкції в дії. Металургійна промисловість РФ почала стрімко падати
Категорія
Економіка
Дата публікації

Санкції в дії. Металургійна промисловість РФ почала стрімко падати

Центр протидії дезінформації
Санкції в дії. Металургійна промисловість РФ почала стрімко падати

Металургійна промисловість Росії за підсумками 2024 року демонструє різке скорочення виробництва. Причинами є втрата західних ринків через санкції.

Головні тези:

  • Металургійна промисловість РФ стикається зі стрімким падінням виробництва через втрату західних ринків унаслідок санкцій.
  • Найбільші підприємства, як от Магнітогорський меткомбінат та Норнікель, зазнали помітного зменшення випуску сталі та металів.
  • Реальні причини зниження виробництва полягають у втраті ринків, падінні цін і попиту, а також в дії внутрішніх факторів, таких як висока облікова ставка та економічна криза.
  • Санкції та війна проти України мають руйнівний вплив на ключові сектори економіки РФ, що призводить до прогнозованого подальшого падіння промислового виробництва.
  • Наслідки санкцій вже відчуваються і на інших важливих промислових галузях, таких як нафтопереробка, яка потерпіла через атаку дронів на Рязанський НПЗ.

В металургійній промисловості РФ фіксується стрімке падіння

Як повідомляє ЦПД, найбільший металургійний комбінат Росії — Магнітогорський меткомбінат — скоротив виробництво сталі на 14%, а чавуну — на 4,5%.

Водночас провідний виробник кольорових металів "Норнікель" зменшив випуск нікелю на 6%, міді — на 12%, а паладію — на 10%. Експорт російської сталі впав на 22%, а сталевих труб — на 77%," — йдеться в заяві ЦПД.

Офіційно на підприємствах пояснюють падіння плановою модернізацією, проте реальні причини полягають у втраті західних ринків через санкції, зниженні цін і попиту на ринках Азії, а також у падінні внутрішнього споживання через високу облікову ставку та загальну економічну кризу.

Попри заяви російської влади та пропаганди, війна проти України та санкції завдають нищівного удару по ключових секторах економіки РФ. Прогнози на майбутнє для Кремля невтішні — промислове виробництво продовжуватиме падати, — підкреслили в ЦПД.

Рязанський НПЗ призупинив роботу

Варто зазначити, що цей нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ країни-агресорки.

За даними двох джерел в галузі, внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнуло сховище нафти. Серед пошкодженого обладнання — залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.

Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізниці не було, переробка нафти припинилася, — сказав один зі співрозмовників видання.

Інше джерело повідомило, що завантаження призупинено з п'ятниці, 24 січня, та підтвердило, що роботу заводу зупинено через неможливість відправлення нафтопродуктів.

За даними джерел, інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть втрутитися в постачання палива.

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