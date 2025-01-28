Металургійна промисловість Росії за підсумками 2024 року демонструє різке скорочення виробництва. Причинами є втрата західних ринків через санкції.

В металургійній промисловості РФ фіксується стрімке падіння

Як повідомляє ЦПД, найбільший металургійний комбінат Росії — Магнітогорський меткомбінат — скоротив виробництво сталі на 14%, а чавуну — на 4,5%.

Водночас провідний виробник кольорових металів "Норнікель" зменшив випуск нікелю на 6%, міді — на 12%, а паладію — на 10%. Експорт російської сталі впав на 22%, а сталевих труб — на 77%," — йдеться в заяві ЦПД.

Офіційно на підприємствах пояснюють падіння плановою модернізацією, проте реальні причини полягають у втраті західних ринків через санкції, зниженні цін і попиту на ринках Азії, а також у падінні внутрішнього споживання через високу облікову ставку та загальну економічну кризу.

Попри заяви російської влади та пропаганди, війна проти України та санкції завдають нищівного удару по ключових секторах економіки РФ. Прогнози на майбутнє для Кремля невтішні — промислове виробництво продовжуватиме падати, — підкреслили в ЦПД. Поширити

Рязанський НПЗ призупинив роботу

Варто зазначити, що цей нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ країни-агресорки.

За даними двох джерел в галузі, внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнуло сховище нафти. Серед пошкодженого обладнання — залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.

Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізниці не було, переробка нафти припинилася, — сказав один зі співрозмовників видання.

Інше джерело повідомило, що завантаження призупинено з п'ятниці, 24 січня, та підтвердило, що роботу заводу зупинено через неможливість відправлення нафтопродуктів. Поширити

За даними джерел, інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть втрутитися в постачання палива.