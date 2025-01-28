Металургійна промисловість Росії за підсумками 2024 року демонструє різке скорочення виробництва. Причинами є втрата західних ринків через санкції.
Головні тези:
- Металургійна промисловість РФ стикається зі стрімким падінням виробництва через втрату західних ринків унаслідок санкцій.
- Найбільші підприємства, як от Магнітогорський меткомбінат та Норнікель, зазнали помітного зменшення випуску сталі та металів.
- Реальні причини зниження виробництва полягають у втраті ринків, падінні цін і попиту, а також в дії внутрішніх факторів, таких як висока облікова ставка та економічна криза.
- Санкції та війна проти України мають руйнівний вплив на ключові сектори економіки РФ, що призводить до прогнозованого подальшого падіння промислового виробництва.
- Наслідки санкцій вже відчуваються і на інших важливих промислових галузях, таких як нафтопереробка, яка потерпіла через атаку дронів на Рязанський НПЗ.
В металургійній промисловості РФ фіксується стрімке падіння
Як повідомляє ЦПД, найбільший металургійний комбінат Росії — Магнітогорський меткомбінат — скоротив виробництво сталі на 14%, а чавуну — на 4,5%.
Водночас провідний виробник кольорових металів "Норнікель" зменшив випуск нікелю на 6%, міді — на 12%, а паладію — на 10%. Експорт російської сталі впав на 22%, а сталевих труб — на 77%," — йдеться в заяві ЦПД.
Офіційно на підприємствах пояснюють падіння плановою модернізацією, проте реальні причини полягають у втраті західних ринків через санкції, зниженні цін і попиту на ринках Азії, а також у падінні внутрішнього споживання через високу облікову ставку та загальну економічну кризу.
Рязанський НПЗ призупинив роботу
Варто зазначити, що цей нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ країни-агресорки.
За даними двох джерел в галузі, внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнуло сховище нафти. Серед пошкодженого обладнання — залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.
Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізниці не було, переробка нафти припинилася, — сказав один зі співрозмовників видання.
За даними джерел, інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть втрутитися в постачання палива.
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