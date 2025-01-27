Атака українських дронів призупинила роботу Рязанського НПЗ

У Росії після атаки українських безпілотників призупинив роботу Рязанський нафтопереробний завод. Востаннє цей НПЗ був під ударом в ніч на 26 січня.
Головні тези:
- У результаті атаки українських безпілотників Рязанський НПЗ призупинив роботу через спалах нафти та пошкоджене обладнання.
- Рязанський НПЗ входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів Росії.
- Можливі збої в постачанні палива у Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі через зупинку роботи Рязанського НПЗ.
- Головне управління розвідки підтвердило, що на Рязанському НПЗ виробляють дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.
- Подібні атаки на нафтопереробні заводи в Росії можуть мати серйозні наслідки для економіки та постачання палива на внутрішньому ринку.
Рязанський НПЗ призупинив роботу
Варто зазначити, що цей нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ країни-агресорки.
За даними двох джерел в галузі, внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнуло сховище нафти. Серед пошкодженого обладнання — залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.
Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізниці не було, переробка нафти припинилася, — сказав один зі співрозмовників видання.
За даними джерел, інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть втрутитися в постачання палива.
Атака дронів по Рязанському НПЗ
26 січня удар по об'єктах "Рязанської нафтопереробної компанії" підтвердили в Головному управлінні розвідки.
Там додали, що підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.
Попередній удар по Рязанському НПЗ відбувся 24 січня. Тоді на нафтопереробному заводі палали щонайменше три резервуари, пожежа також охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу.
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