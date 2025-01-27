Атака українських дронів призупинила роботу Рязанського НПЗ
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Події
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Атака українських дронів призупинила роботу Рязанського НПЗ

пожежа
Джерело:  Reuters

У Росії після атаки українських безпілотників призупинив роботу Рязанський нафтопереробний завод. Востаннє цей НПЗ був під ударом в ніч на 26 січня.

Головні тези:

  • У результаті атаки українських безпілотників Рязанський НПЗ призупинив роботу через спалах нафти та пошкоджене обладнання.
  • Рязанський НПЗ входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів Росії.
  • Можливі збої в постачанні палива у Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі через зупинку роботи Рязанського НПЗ.
  • Головне управління розвідки підтвердило, що на Рязанському НПЗ виробляють дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.
  • Подібні атаки на нафтопереробні заводи в Росії можуть мати серйозні наслідки для економіки та постачання палива на внутрішньому ринку.

Рязанський НПЗ призупинив роботу

Варто зазначити, що цей нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ країни-агресорки.

За даними двох джерел в галузі, внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнуло сховище нафти. Серед пошкодженого обладнання — залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.

Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізниці не було, переробка нафти припинилася, — сказав один зі співрозмовників видання.

Інше джерело повідомило, що завантаження призупинено з п'ятниці, 24 січня, та підтвердило, що роботу заводу зупинено через неможливість відправлення нафтопродуктів.

За даними джерел, інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть втрутитися в постачання палива.

Атака дронів по Рязанському НПЗ

26 січня удар по об'єктах "Рязанської нафтопереробної компанії" підтвердили в Головному управлінні розвідки.

Там додали, що підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Попередній удар по Рязанському НПЗ відбувся 24 січня. Тоді на нафтопереробному заводі палали щонайменше три резервуари, пожежа також охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу.

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