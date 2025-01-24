Сили оборони України атакували один із найбільших російських НПЗ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України атакували один із найбільших російських НПЗ — відео

Генштаб ЗСУ
пожежа

У ніч на 24 січня українські захисники змогли уразити ворожі об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії.

Головні тези:

  • Уражені підприємства виробляють компоненти для стратегічно важливої ворожої техніки.
  • Масштабна атака дронів на Росію спричинила призупинення роботи аеропортів.
  • Міноборони РФ знову бреше, що їхня ППО змогла знищити всі безпілотники.

Українські воїни провели нову успішну операцію

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 24 січня 2025 року уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії.

Внаслідок атаки спалахнули пожежі на виробничих потужностях “Рязанської нафтопереробної компанії” та на нафтоперекачувальній станції “Рязань”.

Ба більше, українським захисникам вдалося поцілити в завод мікроелектроніки “Кремній Ел” у Брянську.

Що важливо розуміти, це одне з головних підприємств мікроелектронної промисловості країни-агресорки.

Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, результати ураження наразі з'ясовуються.

Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують окупаційну армію рф пально-мастильними матеріалами та військовою технікою триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде...

Як Росія коментує нову атаку України

Уночі 23 січня почалася масштабна атака дронів на країну-агресорку Росію. Так, під ударом опиналася столиця Москва, окупований Крим та багато інших областей.

На цьому тлі влада РФ заявила про призупинення роботи московських аеропортів "Домодєдово" і "Жуковський", а також “Внуково”.

Загалом до атаки був залучений 121 безпілотник.

Міноборони РФ знову почало фантазувати, що всіх їх вдалося перехопити і знищити, зокрема:

  • 37 — над територією Брянської області,

  • 20 — над територією Рязанської області,

  • 17 — над територією Курської області,

  • 17 — над територією Саратівської області,

  • 7 — над територією Ростовської області,

  • 6 — над територією Московської області,

  • 6 — над територією Бєлгородської області,

  • 3 — над територією Воронезької області,

  • 2 — над територією Тульської області,

  • 2 — над територією Орловської області,

  • 2 — над територією Липецької області,

  • один — над окупованим Кримом,

  • один — над Москвою.

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