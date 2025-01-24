Силы обороны Украины атаковали один из крупнейших российских НПЗ — видео

В ночь на 24 января украинские защитники смогли поразить вражеские объекты, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии.
Главные тезисы
- Пораженные предприятия производят компоненты для стратегически важной вражеской техники.
- Масштабная атака дронов на Россию привела к приостановке работы аэропортов.
- Минобороны РФ снова лжет, что их ПВО смогла уничтожить все беспилотники.
Украинские воины провели новую успешную операцию
Как сообщает Генштаб ВСУ, дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 января 2025 поразили объекты, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии.
В результате атаки вспыхнули пожары на производственных мощностях Рязанской нефтеперерабатывающей компании и на нефтеперекачивающей станции Рязань.
Более того, украинским защитникам удалось попасть в завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.
Что важно понимать, это одно из главных предприятий микроэлектронной промышленности страны-агрессорки.
Как отмечает Генштаб ВСУ, результаты поражения уточняются.
Как Россия комментирует новую атаку Украины
Ночью 23 января началась масштабная атака дронов на страну-агрессорку Россию. Так, под ударом оказалась столица Москва, оккупированный Крым и многие другие области.
На этом фоне власти РФ заявили о приостановке работы московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", а также "Внуково".
В общей сложности к атаке был привлечен 121 беспилотник.
Минобороны РФ снова начало фантазировать, что всех их удалось перехватить и уничтожить, в частности:
37 — над территорией Брянской области,
20 — над территорией Рязанской области,
17 — над территорией Курской области,
17 — над территорией Саратовской области,
7 — над территорией Ростовской области,
6 — над территорией Московской области,
6 — над территорией Белгородской области,
3 — над территорией Воронежской области,
2 — над территорией Тульской области,
2 — над территорией Орловской области,
2 — над территорией Липецкой области,
один — над оккупированным Крымом,
один — над Москвой.
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