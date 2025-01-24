Силы обороны Украины атаковали один из крупнейших российских НПЗ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины атаковали один из крупнейших российских НПЗ — видео

Генштаб ВСУ
пожар
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В ночь на 24 января украинские защитники смогли поразить вражеские объекты, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии.

Главные тезисы

  • Пораженные предприятия производят компоненты для стратегически важной вражеской техники.
  • Масштабная атака дронов на Россию привела к приостановке работы аэропортов.
  • Минобороны РФ снова лжет, что их ПВО смогла уничтожить все беспилотники.

Украинские воины провели новую успешную операцию

Как сообщает Генштаб ВСУ, дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 января 2025 поразили объекты, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии.

В результате атаки вспыхнули пожары на производственных мощностях Рязанской нефтеперерабатывающей компании и на нефтеперекачивающей станции Рязань.

Более того, украинским защитникам удалось попасть в завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

Что важно понимать, это одно из главных предприятий микроэлектронной промышленности страны-агрессорки.

Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, используемых в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

Как отмечает Генштаб ВСУ, результаты поражения уточняются.

Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих оккупационную армию России горюче-смазочными материалами и военной техникой будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует...

Как Россия комментирует новую атаку Украины

Ночью 23 января началась масштабная атака дронов на страну-агрессорку Россию. Так, под ударом оказалась столица Москва, оккупированный Крым и многие другие области.

На этом фоне власти РФ заявили о приостановке работы московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", а также "Внуково".

В общей сложности к атаке был привлечен 121 беспилотник.

Минобороны РФ снова начало фантазировать, что всех их удалось перехватить и уничтожить, в частности:

  • 37 — над территорией Брянской области,

  • 20 — над территорией Рязанской области,

  • 17 — над территорией Курской области,

  • 17 — над территорией Саратовской области,

  • 7 — над территорией Ростовской области,

  • 6 — над территорией Московской области,

  • 6 — над территорией Белгородской области,

  • 3 — над территорией Воронежской области,

  • 2 — над территорией Тульской области,

  • 2 — над территорией Орловской области,

  • 2 — над территорией Липецкой области,

  • один — над оккупированным Крымом,

  • один — над Москвой.

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