Силы обороны Украины атаковали один из крупнейших российских НПЗ — видео

В ночь на 24 января украинские защитники смогли поразить вражеские объекты, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии.

Украинские воины провели новую успешную операцию

Как сообщает Генштаб ВСУ, дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 января 2025 поразили объекты, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии.

В результате атаки вспыхнули пожары на производственных мощностях Рязанской нефтеперерабатывающей компании и на нефтеперекачивающей станции Рязань.

Более того, украинским защитникам удалось попасть в завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

Что важно понимать, это одно из главных предприятий микроэлектронной промышленности страны-агрессорки.

Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, используемых в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов. Поделиться

Как отмечает Генштаб ВСУ, результаты поражения уточняются.

Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих оккупационную армию России горюче-смазочными материалами и военной техникой будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует... Поделиться

Как Россия комментирует новую атаку Украины

Ночью 23 января началась масштабная атака дронов на страну-агрессорку Россию. Так, под ударом оказалась столица Москва, оккупированный Крым и многие другие области.

На этом фоне власти РФ заявили о приостановке работы московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", а также "Внуково".

В общей сложности к атаке был привлечен 121 беспилотник.

Минобороны РФ снова начало фантазировать, что всех их удалось перехватить и уничтожить, в частности: