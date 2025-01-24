По информации командования Воздушных сил, преступная армия РФ в течение ночи атаковала Украину 58 дронов.
Главные тезисы
- ПВО успешно действовала, сбив 25 вражеских дронов типа Shahed в результате атаки РФ на Украину.
- В ходе атаки по различным областям Украины пострадали люди, жилые дома, автомобили и инфраструктура.
- Службы активно ликвидируют последствия нападения, помогают пострадавшим и проводят эвакуации.
Что известно о результатах работы ПВО во время ночной дроновой атаки РФ по Украине
Отмечается, что в течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 58 БпЛА типа Shahed, а также дроны-имитаторы.
Враг запускал дроны по направлениям Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.
В отражении вражеской воздушной атаки участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 25 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.
При этом 27 вражеских дронов-имитаторов были локационно утрачены.
Что известно о последствиях ночной дроновой атаки по Украине
По информации мэра Львова Андрея Садового и главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в минувшую ночь Львовщину атаковали 4 БпЛА преступной армии РФ типа "Shahed".
В результате падения обломков в одном из районов поврежден частный жилой дом.
В одном из сел Львовского района в результате падения обломков "Shahed" поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом — воронка, диаметром 4 метра.
Садовый отметил, что во время утренней атаки вражеский дрон частично повредил частный дом и автомобиль в селе Подборцы Львовской общины.
В доме выбиты окна. К счастью, никто из людей не пострадал.
В Киевской области из-за ночной вражеской дроновой атаки пожар и разрушение произошли в Фастовском районе и в городе Бровары.
В ГСЧС добавили, что там были эвакуированы 150 жителей, и спасены травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокирована женщина с 9-го этажа.
Также чрезвычайники проинформировали, что на месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим. Кроме того, был развернут пункт несокрушимости.
Кроме этого из-за дроновой атаки российских окупантов погиб человек.
Также в Службе рассказали, что в Броварах обломки БПЛА врага разрушили жилой дом, и был пожар, который уже ликвидирован на площади 120 "квадратов".
Позже в Нацполиции рассказали, что в Киевской области из-за "Шахидной" атаки уже известно о 3 погибших.
Сообщается, что на 7:30 в одном из районов Киевской области было зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир.
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