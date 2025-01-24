По информации командования Воздушных сил, преступная армия РФ в течение ночи атаковала Украину 58 дронов.

Что известно о результатах работы ПВО во время ночной дроновой атаки РФ по Украине

Отмечается, что в течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 58 БпЛА типа Shahed, а также дроны-имитаторы.

Враг запускал дроны по направлениям Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

В отражении вражеской воздушной атаки участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 25 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.

При этом 27 вражеских дронов-имитаторов были локационно утрачены.

К сожалению, в результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине пострадали люди, есть погибшие… Поражены многоквартирные и частные дома, автомобили. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь, отмечают в Воздушных силах. Поделиться

Что известно о последствиях ночной дроновой атаки по Украине

По информации мэра Львова Андрея Садового и главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в минувшую ночь Львовщину атаковали 4 БпЛА преступной армии РФ типа "Shahed".

В результате падения обломков в одном из районов поврежден частный жилой дом.

В одном из сел Львовского района в результате падения обломков "Shahed" поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом — воронка, диаметром 4 метра.

Садовый отметил, что во время утренней атаки вражеский дрон частично повредил частный дом и автомобиль в селе Подборцы Львовской общины.

В доме выбиты окна. К счастью, никто из людей не пострадал.

В Киевской области из-за ночной вражеской дроновой атаки пожар и разрушение произошли в Фастовском районе и в городе Бровары.

На Фастовщине обломки БПЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушение на 6-7 этажах, — отметили в ГСЧС. Поделиться

В ГСЧС добавили, что там были эвакуированы 150 жителей, и спасены травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокирована женщина с 9-го этажа.

Также чрезвычайники проинформировали, что на месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим. Кроме того, был развернут пункт несокрушимости.

Кроме этого из-за дроновой атаки российских окупантов погиб человек.

Также в Службе рассказали, что в Броварах обломки БПЛА врага разрушили жилой дом, и был пожар, который уже ликвидирован на площади 120 "квадратов".

Обнаружено тело погибшего мужа 1966 г.р., продолжаются поиски его жены 1965 г.р., — отметили в ГСЧС. Поделиться

Позже в Нацполиции рассказали, что в Киевской области из-за "Шахидной" атаки уже известно о 3 погибших.

Сообщается, что на 7:30 в одном из районов Киевской области было зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир.