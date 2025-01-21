Бригады ВСУ будут ежемесячно получать 2,5 млрд грн на дроны

Ежемесячно между бригадами Вооруженных сил Украины будет распределяться 2,5 млрд гривен. Средства будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов.

ВСУ ежемесячно будут получать 2,5 млрд грн на закупку дронов

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам министра, в декабре 2024 года Минобороны уже передало подразделениям 2,1 млрд гривен на закупку дронов. Это позволило оперативно удовлетворить потребности военных и улучшить диверсификацию централизованного управления.

После анализа инициативы правительство приняло решение о ее расширении. Сегодня Кабинет министров поддержал соответствующее предложение Министерства обороны по увеличению финансирования.

Теперь ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2,5 млрд гривен для закупки дронов. Командиры подразделений смогут самостоятельно выбирать именно те беспилотники, которые наиболее эффективны для выполнения боевых задач на фронте. Рустем Умеров Министр обороны

Сколько дронов законтрактовано на 2024-2025 годы

Как сообщили в Минобороны, за 10 месяцев 2024 года ведомство совместно с Минцифрой законтрактовали 1,6 млн беспилотников разных типов на общую сумму более 114 млрд грн.

Там рассказали, что из этого объема поставщиками уже выполнен заказ на 1,28 млн БпЛА стоимостью более 81 млрд грн. В то же время до конца года запланированы поставки еще 366 940 единиц дронов.

На 2025 год Минобороны совместно с Минцифрой законтрактовали 155 205 единиц беспилотных летательных аппаратов на сумму 32,33 млрд. грн. Суммарно на 2024-2025 годы уже законтрактовано 1,8 млн. беспилотников на сумму почти 147 млрд грн.

Производство дронов в Украине.

В Минцифре сообщалось, что за последние два года производство беспилотников в Украине масштабировалось в 100 раз. Если два года назад, когда стартовал проект "Армия дронов", было 7 производителей, у которых государство могло закупать БПЛА, то на сегодняшний день их 87.

21 сентября министр обороны Рустем Умеров заявил, что в 2025 году Украина планирует выработать несколько миллионов беспилотников, чтобы не дать России преимуществ в этом направлении.

1 октября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что до конца этого года в Украине планируют произвести 1,5 млн дронов, а Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий сказал, что украинцы могут производить 4 млн дронов ежегодно.