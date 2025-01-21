Бригади ЗСУ щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд грн на дрони

ЗСУ щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд грн на закупівлю дронів

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, у грудні 2024 року Міноборони вже передало підрозділам 2,1 млрд гривень на закупівлю дронів. Це дозволило оперативно задовольнити потреби військових та покращити диверсифікацію централізованого управління.

Після аналізу ініціативи уряд ухвалив рішення про її розширення. Сьогодні Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію Міністерства оборони щодо збільшення фінансування.

Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ буде розподілятися 2,5 млрд гривень для закупівлі дронів. Командири підрозділів зможуть самостійно обирати саме ті безпілотники, які є найбільш ефективними для виконання бойових завдань на фронті. Рустем Умєров Міністр оборони

Скільки дронів законтрактовано на 2024-2025 роки

Як повідомили у Міноборони, за 10 місяців 2024 року відомство спільно з Мінцифрою законтрактували 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.

Там розповіли, що з цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення на 1.28 млн БпЛА вартістю понад 81 млрд грн. Водночас до кінця року заплановано постачання ще 366 940 одиниць дронів.

На 2025 рік Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32,33 млрд грн. Сумарно на 2024-2025 роки вже законтрактовано 1,8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн.

Виробництво дронів в Україні

У Мінцифри повідомляли, що за останні два роки виробництво безпілотників в Україні масштабувалося в 100 разів. Якщо два роки тому, коли стартував проєкт “Армія дронів”, було 7 виробників, у яких держава могла закуповувати БПЛА, то на сьогодні їх 87.

21 вересня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у 2025 році Україна планує виробити кілька мільйонів безпілотників, аби не дати Росії переваг в цьому напрямку.

1 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця цього року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів, а Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій сказав, що українці можуть виготовляти 4 млн дронів щорічно.