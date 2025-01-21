Бригади ЗСУ щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд грн на дрони

Щомісяця між бригадами Збройних сил України (ЗСУ) розподілятиметься 2,5 млрд гривень. Кошти спрямують на закупівлю безпілотних літальних апаратів.
Головні тези:
- Бригади ЗСУ отримуватимуть 2,5 млрд грн щомісяця для закупівлі безпілотних літальних апаратів з метою покращення військових можливостей.
- Міністерство оборони України планує закупити значну кількість дронів на 2024-2025 роки, спільно з Мінцифрою вже уклали контракти на понад 1,8 млн БПЛА.
- В Україні виробництво безпілотників масштабується швидкими темпами: за два роки з 7 виробників кількість зросла до 87, з метою забезпечення власної безпеки та недопущення переваг Росії.
- Плани на виробництво дронів в Україні амбітні: Уряд планує виготовлення мільйонів безпілотників щорічно для зміцнення обороноздатності країни.
- Розширення фінансування на закупівлю дронів є важливим кроком для забезпечення військових Збройних Сил України та їх ефективної роботи на фронті.
ЗСУ щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд грн на закупівлю дронів
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами міністра, у грудні 2024 року Міноборони вже передало підрозділам 2,1 млрд гривень на закупівлю дронів. Це дозволило оперативно задовольнити потреби військових та покращити диверсифікацію централізованого управління.
Після аналізу ініціативи уряд ухвалив рішення про її розширення. Сьогодні Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію Міністерства оборони щодо збільшення фінансування.
Скільки дронів законтрактовано на 2024-2025 роки
Як повідомили у Міноборони, за 10 місяців 2024 року відомство спільно з Мінцифрою законтрактували 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.
Там розповіли, що з цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення на 1.28 млн БпЛА вартістю понад 81 млрд грн. Водночас до кінця року заплановано постачання ще 366 940 одиниць дронів.
На 2025 рік Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32,33 млрд грн. Сумарно на 2024-2025 роки вже законтрактовано 1,8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн.
Виробництво дронів в Україні
У Мінцифри повідомляли, що за останні два роки виробництво безпілотників в Україні масштабувалося в 100 разів. Якщо два роки тому, коли стартував проєкт “Армія дронів”, було 7 виробників, у яких держава могла закуповувати БПЛА, то на сьогодні їх 87.
21 вересня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у 2025 році Україна планує виробити кілька мільйонів безпілотників, аби не дати Росії переваг в цьому напрямку.
1 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця цього року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів, а Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій сказав, що українці можуть виготовляти 4 млн дронів щорічно.
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